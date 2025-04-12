大罷免、大對立頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

民進黨立院黨團抗議3月25日立法院會是無效會議，連日甲級動員占據主席台、杯葛6天議程，導致議事空轉，但昨天仍在藍白人數優勢下完成確認議事錄。有民進黨立委無奈說，黨團頻發甲動已是日常，不僅是身體上的勞累，也因缺乏溝通，沒有人看得動黨團、總召柯建銘在想什麼，「真的摸不透下一步。」

立院院會4月8日當天，民進黨團雖然上午7時就發動甲級動員，但部分立委卻是姍姍來遲，議場內也不同於先前擺放大量抗議手舉牌、封條，僅有數名綠委坐在主席台上。

當天有綠委邊吃早餐邊困惑「不知道今日行動的方向為何」；也有綠委說，「黨團還沒有指示，就是等待」；另一名綠委則認為，看起來應該沒有要強硬杯葛，可能會開院會。

隨後，民進黨團將議場後門鎖住，不讓行政院長卓榮泰率領的團隊進入議場，讓議事持續空轉，朝野持續對立。一名民進黨中南部立委說，近期真的身心靈都很疲累，更意有所指地說「不該因為自己不休息，就讓大家都不休息」，甚至當天常常不知道到底下午黨團的方向為何。