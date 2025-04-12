快訊

她手機誤鎖車廂 想借手機沒人理！過來人揭關鍵：不可能幫忙

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

聽新聞
0:00 / 0:00

大罷免、大對立頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
4月8日當天一早，民進黨雖甲級動員，但不同於前幾次有大量封條跟手牌，有綠委說「不知道要做什麼，就是等待」。圖／聯合報系資料照片
4月8日當天一早，民進黨雖甲級動員，但不同於前幾次有大量封條跟手牌，有綠委說「不知道要做什麼，就是等待」。圖／聯合報系資料照片

民進黨立院黨團抗議3月25日立法院會是無效會議，連日甲級動員占據主席台、杯葛6天議程，導致議事空轉，但昨天仍在藍白人數優勢下完成確認議事錄。有民進黨立委無奈說，黨團頻發甲動已是日常，不僅是身體上的勞累，也因缺乏溝通，沒有人看得動黨團、總召柯建銘在想什麼，「真的摸不透下一步。」

立院院會4月8日當天，民進黨團雖然上午7時就發動甲級動員，但部分立委卻是姍姍來遲，議場內也不同於先前擺放大量抗議手舉牌、封條，僅有數名綠委坐在主席台上。

當天有綠委邊吃早餐邊困惑「不知道今日行動的方向為何」；也有綠委說，「黨團還沒有指示，就是等待」；另一名綠委則認為，看起來應該沒有要強硬杯葛，可能會開院會。

隨後，民進黨團將議場後門鎖住，不讓行政院長卓榮泰率領的團隊進入議場，讓議事持續空轉，朝野持續對立。一名民進黨中南部立委說，近期真的身心靈都很疲累，更意有所指地說「不該因為自己不休息，就讓大家都不休息」，甚至當天常常不知道到底下午黨團的方向為何。

另一名民進黨立委則無奈說，沒有人看得懂黨團、柯建銘在想什麼，其實除了大罷免之外，還有很多受到關稅影響的民生問題需要同步去處理，雖然已經比上會期近乎天天綁在立院好一些，但大家都還是需要兼顧到地方選民服務，才不會辜負民眾選你當立委的心意。

立法院院會前陣子歷經數日綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」的狀態，議事也空轉數日。圖／聯合報系資料照片
立法院院會前陣子歷經數日綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」的狀態，議事也空轉數日。圖／聯合報系資料照片
民進黨團前陣子為表達反對確認立院上次會議議事錄，民進黨團連日甲動占據議場及主席台。圖／聯合報系資料照片
民進黨團前陣子為表達反對確認立院上次會議議事錄，民進黨團連日甲動占據議場及主席台。圖／聯合報系資料照片

柯建銘 罷免

延伸閱讀

防關稅降溫大罷免 府院宣講不停歇 柯建銘續扮「吵架王」

柯建銘「大發功」 提案將62位藍白立委全送紀律委員會

柯建銘10％歪打正著 吳思瑤：先知總是寂寞

柯建銘神預測川普關稅？許宇甄酸：當特使赴美談判

相關新聞

大罷免、大對立頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

民進黨立院黨團抗議3月25日立法院會是無效會議，連日甲級動員占據主席台、杯葛6天議程，導致議事空轉，但昨天仍在藍白人數優...

罷團稱二階連署達標 王鴻薇：不怕考驗 盼支持者投反對票

罷免國民黨立委王鴻薇團隊今天宣布，二階段連署達法定門檻。王鴻薇回應，她過去一直站在第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性...

藍：罷團曝羅智強連署達標 為關稅削弱的罷免氣勢打雞血

美國總統川普掀起全球關稅戰後，宣布暫緩90天，期間台灣由32%目標暫時課徵10%的關稅。國民黨人士表示，32%關稅對台影...

罷免案通過第一階段連署 黃捷、許智傑：平常心

中選會宣布，民進黨立委黃捷、許智傑通過第一階段罷免連署。黃捷今天表示，同一批人馬時隔4年又再度發動罷免她，會平常心以對；...

綠涉共諜還徐巧芯公道 罷團仍稱不影響罷免、這是兩件事

國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部何姓職員遭中國大陸吸收滲透，今傳確實有此人，讓徐巧芯直呼還她公道。不過，罷免團體「剷除黑芯...

防關稅降溫大罷免 府院宣講不停歇 柯建銘續扮「吵架王」

美國對台祭出對等關稅，府院忙於應對關稅風暴，另方面綠營內部憂心關稅海嘯澆熄罷免之火，不僅民進黨本周末仍下鄉「政策宣講」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。