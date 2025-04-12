綠涉共諜還徐巧芯公道 罷團仍稱不影響罷免、這是兩件事

國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部何姓職員遭中國大陸吸收滲透，今傳確實有此人，讓徐巧芯直呼還她公道。不過，罷免團體「剷除黑芯」表示，這是兩件事情，對先前當事人已造成傷害。綠營人士認為，反而助長罷免份數，徐道歉之後，基層藍營選民也搖頭。

據了解，今傳國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」，被吸收成共諜。檢調於4月10日發動搜索，並拘提何男到案，向法院聲請羈押禁見獲准。徐巧芯說，對於因「同名同姓」誤用照片這件事真的很抱歉，但真相很快就來了；所說的「吳釗燮助理」何仁傑刺探情報真的是共諜。

今傳國安會秘書長吳釗燮任外交部長時的助理「何仁傑」，被吸收成共諜。徐巧芯稍早強調，自己沒有亂講，沒想到這麼快還她公道。

罷免團體「剷除黑芯」認為，並不會因為真有其事而衝擊到連署，這分別是兩件事情。徐巧芯對於日前同名同姓的職員傷害已造成，至於真的有「何仁傑」，則是應該交由司法來處理。「所以徐委員現在跳出來這樣的心態很不妥。」

另外，有關罷免二階段的進度，「剷除黑芯」表示，目前收取份數已超過2萬件，每天一千件、目標收取件數達到4.5萬份。

綠營人士表示，徐巧芯道歉反而激起了罷免連署份數增加，松信選區本身藍營的選民原以為徐是有Guts，沒想到事後竟是烏龍爆料，讓他們直搖頭，統計原本收件份數每天70到80份，道歉之後增加到100到200份。

綠營人士認為，即便是現在查有此事，仍不會影響到連署，因為傷害造成之外，基層藍營選民也有動搖，「甚至王鴻薇的罷免收件也增加4、5成。」