快訊

王力宏遭爆臉部燒傷「火海畫面瘋傳」！工作室急回應曝實情

1張圖看伴隨鋒面的「不穩定帶」！鄭明典：入夜後到台灣陸地

足跡曝光！桃園2例麻疹確診未滿1歲「去過林口三井、搭高鐵跨桃園左營」

罷傅案 沈伯洋偕民進黨中央幹部花蓮掃街衝連署

中央社／ 台北12日電

民進黨立法委員沈伯洋支援罷團，今天到花蓮重慶市場掃街。他表示，罷免國民黨立委傅崐萁已是花蓮人共識，期盼花蓮公民把握最後連署時間，完成二階連署。

沈伯洋上午前往責任區花蓮，與「微光花蓮．拔傅行動」志工及民進黨組織部張志豪、青年部主任黃聖文及客家部代理主任黃駿翔聯手，在北花蓮最熱鬧的花蓮市重慶市場，進行徒步掃街衝連署書。

沈伯洋表示，花蓮是全台大罷免掃除不適任立委區域的重中之重，立法院藍白在國民黨團總召傅崐萁主導下毀憲亂政，花蓮泛藍、泛綠、無黨及中間選民空前大團結，罷免傅崐萁二階連署已經達到1萬7000份，這已是花蓮人共識。

沈伯洋說，花蓮有得天獨厚的環境資源，更是國安上的重要區域，花蓮人不應該被傅崐萁的所作所為綁架，花蓮給傅崐萁夫妻家族超過20年的政治養分，但傅崐萁用什麼回報花蓮；是時候所有花蓮公民團結起來，用連署書將權力從傅崐萁手上收回。

沈伯洋表示，民進黨中央黨部從清明連假開始，派出組織部、客家部、青年部三位主任率領黨工，兵分多路協助花蓮微光罷團，重兵進駐花蓮，將花蓮罷免視為最優先任務，目前收件數量成效相當不錯。

他說，泛藍系統則有現任花蓮縣議會議長、前國民黨花蓮縣黨部主委張峻登高一呼，陸續匯集「正藍、反共」民眾簽署連署書，並陸續繳交罷團；無黨則有花蓮縣議會總召、議員楊華美，公開懸掛看板，並以實際行動支持罷傅行動，此外更有花蓮學術界、醫界、公民團體、在地大學生等相互串聯，目標一致就是罷免傅崐萁。

沈伯洋表示，花蓮泛藍、泛綠、無黨及中間選民空前大團結，大家深知這次就是瓦解傅崐萁勢力的最好時機。

傅崐萁 沈伯洋 罷免

延伸閱讀

對美排除非關稅障礙 卓榮泰：不會傷害國人健康換不應有條件

台大生參與罷免傅崐萁遭譏「綠蟾蜍」 學生團體抗議政治羞辱

「日本也正著手發現金」 傅崐萁：積極推動普發1萬元

花蓮議長張峻交500份連署書 多是藍營黨員簽切割傅崐萁

相關新聞

大罷免、大對立頻甲動 綠委苦嘆：摸不透柯建銘下一步

民進黨立院黨團抗議3月25日立法院會是無效會議，連日甲級動員占據主席台、杯葛6天議程，導致議事空轉，但昨天仍在藍白人數優...

罷團稱二階連署達標 王鴻薇：不怕考驗 盼支持者投反對票

罷免國民黨立委王鴻薇團隊今天宣布，二階段連署達法定門檻。王鴻薇回應，她過去一直站在第一線，揭發民進黨各種弊端，作為指標性...

藍：罷團曝羅智強連署達標 為關稅削弱的罷免氣勢打雞血

美國總統川普掀起全球關稅戰後，宣布暫緩90天，期間台灣由32%目標暫時課徵10%的關稅。國民黨人士表示，32%關稅對台影...

罷免案通過第一階段連署 黃捷、許智傑：平常心

中選會宣布，民進黨立委黃捷、許智傑通過第一階段罷免連署。黃捷今天表示，同一批人馬時隔4年又再度發動罷免她，會平常心以對；...

綠涉共諜還徐巧芯公道 罷團仍稱不影響罷免、這是兩件事

國民黨立委徐巧芯日前爆料外交部何姓職員遭中國大陸吸收滲透，今傳確實有此人，讓徐巧芯直呼還她公道。不過，罷免團體「剷除黑芯...

防關稅降溫大罷免 府院宣講不停歇 柯建銘續扮「吵架王」

美國對台祭出對等關稅，府院忙於應對關稅風暴，另方面綠營內部憂心關稅海嘯澆熄罷免之火，不僅民進黨本周末仍下鄉「政策宣講」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。