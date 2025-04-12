應對大罷免財務陷危機 羅智強：已準備抵押房子反惡罷

全台大罷免延燒，國民黨立委羅智強今早公開坦言，他面臨應對大罷免的財務困難，太太建議他將房子抵押，籌措500萬元來支應。羅強調，這場罷免，是小蝦米對抗大鯨魚的不對等戰爭，執政者挾著國家資源，發動一場又一場政治清算式的惡意罷免，他會以高於選戰的規格，打一場反惡罷的民主保衛戰。

羅智強表示，太太向他輕聲說「把房子拿去抵押吧」。他想向大家坦白一件事，在這場不義的惡罷之戰裡，他所遇到的第一道難關，就是糧草告急。從今年一月開始，他就把這場罷免當成第三階段投票的規格來應對。走街拜訪、發感謝信、宣傳說明、舉辦活動等，一路走到現在，早已投入龐大資源，財務壓力沉重。罷免團體正式宣布，他的第二階段連署達標。這代表真正的「熱戰」即將開打，經費也將迅速燒光。

羅智強說，妻子看在眼裡，一直都沒多說什麼，昨晚卻靜靜對他說了一句：「把房子拿去抵押吧。」、「先撐過罷免再說，這場仗，你一定要贏。」她說，下周她會親自帶著房屋資料去銀行辦理抵押貸款，籌措500萬元，幫他撐起這場沒有退路的戰役。

羅智強提到，不只是他，所有在野立委都一樣這場罷免，是小蝦米對抗大鯨魚的不對等戰爭。執政者挾著國家資源，發動一場又一場政治清算式的惡意罷免，光是一場罷免，就要花掉超過12億元的納稅錢，綠媒、網軍、文宣全面出動，經費動輒數十億、甚至上百億。民進黨不問國政、不顧民生，所有執政重點全放在清算異己、打壓在野，把人民的血汗錢拿來鬥爭在野黨，一場立委選舉，經費動輒上千萬。文宣、民調、物資、人事樣樣都在燒錢。罷免也一樣。

羅智強表示，面對罷免戰時，在野立委卻不能設立政治獻金專戶、無法對外募款，只能靠自己苦撐、苦扛。這就是這個體制下最不公平的現實。執政者的盤算很清楚，就是要用資源的碾壓，把在野力量一一清除，他們不想打一場公平的仗，只想用金山銀山碾碎民主的聲音。

羅智強也強調，他要正告那些想靠資源懸殊殲滅異己的執政者，他絕不屈服。他會以高於選戰的規格，堂堂正正地打一場反惡罷的民主保衛戰，他要謝謝他太太的支持與體貼，即使要拿房子去抵押，也要讓他別再赤手空拳對抗金盔銀甲的政權。他也要大聲告訴民進黨，他會戰到底。

羅智強指出，因為這一戰，不只是大安區的立委保衛戰，更是整個立法院在野力量的存亡之戰。每一席在野立委的去留，都攸關台灣未來是走向民主還是獨裁，是擁有制衡，還是沉默沉淪。一席都不能少，絕不讓惡罷得逞。他懇託大家，加入這一場民主保衛戰。自己的國家，自己救；台灣的民主，他來守。一起走進投票所，用你我手中那一張關鍵的選票，投下「不同意罷免」，狠狠打臉囂張霸道的執政者。