美對等關稅威脅 大罷免潮未來如何走？學者指「嘗鮮期」是關鍵

儘管外有川普政府的關稅大棒，但大罷免潮仍在台灣內部如火如荼進行中，朝野似乎仍無法「團結對外」。學者指出，隨著民眾的焦點已由內轉外，大罷免潮的未來走向，將與川普對等關稅的走勢產生連動，這場運動未來可能會如何演變？

罷團「大安強強滾─罷免羅智強」9日在社群平台宣布，罷免國民黨立委羅智強的連署書已突破2.4萬份，達成法定門檻，接下來的目標，將放在4月底前完成4萬份、甚至4.5萬份連署書，確保罷免案不只能進入投票階段，更能一舉罷免成功。

除了羅智強罷免案的進度超前外，根據罷團提供的相關資訊，包括牛煦庭、徐巧芯、羅廷瑋、萬美玲等4位藍委的罷免連署書，也已來到二階門檻的80％以上；總計19位藍委的罷免連署書，均已達二階門檻的五成以上，顯示大罷免正如火如荼進行中。不過學者認為，美國川普政府祭出的關稅威脅，將無可避免對現階段的大罷免帶來負面影響，繼續推下去恐將帶給執政黨壓力。

民眾顧肚子，執政黨將承壓

成大政治系教授王宏仁受訪指出，若沒有川普祭出的對等關稅議題，台灣民眾還可以針對在野黨是否在惡意阻撓政府施政、背後是否有親中勢力等問題，來決定是否支持個別立委的罷免行動，「但現在有（對等關稅）外患，社會大眾會認為現階段都快吃不飽了，應先放下歧見面對高關稅問題。」

特別是在這波川普關稅大棒下，中小企業、勞工恐會受到相當大的衝擊，就算先前有在注意大罷免，現在注意力也全被現實的關稅問題取代。尤其面對這波關稅衝擊，在野黨在第一時間也釋出一定程度的「政治善意」，願意支持中央提出的880億紓困方案，這樣的新局面，將對執政黨帶來一定程度的壓力。

不過王宏仁認為，雖然外患已浮現眼前，但大罷免恐怕仍不會停止，一方面就算執政黨願意淡出，塑造朝野團結的氛圍，但這些推動罷免藍委的罷團，基本仍是民間的組織，他們對在野黨的憤怒情緒仍維持在高水位，因此不一定會與執政黨同調。

另一方面，根據目前罷團公布的進度，不少指標性的在野黨立委，看起來均有高機率被罷成功，只要能成功奪下7個席次，綠營就能翻轉朝小野大的困局，這部分的政治精算，「不確定執政黨有沒有打算這樣做，但或許他們會賭一把。」

對等關稅若速戰速決，大罷免將繼續進行

「大罷免能不能走下去，牽涉到兩個問題，」清大通識中心兼任助理教授何志勇受訪分析，從客觀角度看，部分立委罷免案過二階不難，「有些超過80％了，這些人（的罷免案）可能就沒辦法停止。」

另外，美國關稅戰要怎麼打，台灣控制不了，關稅戰若拖過半年，美國經濟將垮掉，但如果川普在未來一個月內就完成跟各國的貿易協議、解除關稅，「以目前台灣的政治氛圍，他（執政黨）會不想繼續推大罷免嗎？」

何志勇說，未來大罷免潮的走勢，有極大的機會將與川普的對等關稅產生連動，視對等關稅的嘗鮮期有多長。如果對等關稅在幾個月內就迅速結束，執政黨為「完全執政」，就不可能退出大罷免；反之，若對等關稅拖過半年以上，到時候就是「玉石俱焚」，美國經濟、台灣經濟、全球經濟全倒，到時候不會再有人關心大罷免的狀況如何。因此，關鍵點還需要看美國內部的經濟狀況與政治利益。

儘管川普在今（10）日宣布，由於中國對全球市場缺乏尊重，因此提高中國的對等關稅稅率至125％，且立即生效；而除中國以外的其他國家，對等關稅降至10％，為期90天，讓不少人心中鬆一口氣，民眾焦點或將暫回大罷免。但川普的捉摸不定，加上對等關稅激起的漣漪，讓這場如火如荼的大罷免潮未來，留下諸多變數。

（本文出自2025.04.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）