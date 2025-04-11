感謝民進黨 基隆絕沛今晚宣布：二階罷免林沛祥破萬份

「基隆絕沛」發起罷免國民黨基隆市立委林沛祥，目前進入第二階段連署，今晚基隆絕沛在臉書宣布，二階連署啟用一周至今，今天總計破1萬，特別感謝民進黨基隆市黨部、民進黨市議員協助，對通過二階非常有信心。

罷免林沛祥雖由民團「基隆絕沛」發起連署，民進黨秘書長、基隆市前市長林右昌登高一呼要民進黨各縣市黨部及所有黨公職服務處轉為「民主連署站」，代收全國罷免連署書，保障公民權利能正當行使。基隆市民進黨議員全力投入連署作業。

民進黨基隆市黨部今天貼出一疊連署書的照片，感謝大家連署，並指這只是一周的量，顯示基隆大團結，大罷免大成功，已經破萬。

基隆絕沛今晚說，感謝民主進步黨基隆市黨部、民進黨市議員暨服務處全體夥伴們，基隆絕沛團隊今天收下來自各位辛勞努力協助大罷免的豐碩成果，加總罷免總部累計，基隆罷免林沛祥二階連署書自3月24啟動至今天11日，已突破1萬份，謝謝基隆市民朋友與志工們奮鬥不懈，一起團結突圍，一起堅定拚搏，一起勇敢連署罷免林沛祥，同島一命，絕沛必勝。

立委林沛祥對此尚無回應，林沛祥今天則在臉書貼出立法院質詢照片，他貼文關心美國課徵關稅的重要性，他指出，最近關於「CPTPP是否重要」、「美國課徵關稅台灣怎麼因應」的討論不少。他知道，在這樣的話題裡，有些聲音喜歡用嘲諷取代理解、用情緒蓋過事實，但他想說的，不是為了那些故意曲解的人，而是說給真正關心台灣、願意理解他們未來處境的朋友聽。

林沛祥說，CPTPP是一個多邊貿易協定，的確，美國並未加入。但這並不代表它不重要，或者與美國毫無關聯。台灣是出口導向的經濟體，當面對如美國這樣的市場大幅提高關稅時，問題不是「怎麼跟美國談」，而是「我們有沒有制度上的支撐，去爭取談的資格與籌碼」。

林沛祥表示，有些人選擇用造謠謾罵來扭曲原意，把理性政策討論當成鬥爭操作。但他相信，台灣人民聽得懂真話，也看得懂方向。