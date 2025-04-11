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影／高雄雙罷劫 民進黨許智傑、黃捷進入罷免二階連署

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
立委許智傑罷免案進入二階連署，他表示會虛心面對，相信人民的眼睛是雪亮的。記者王昭月／翻攝
立委許智傑罷免案進入二階連署，他表示會虛心面對，相信人民的眼睛是雪亮的。記者王昭月／翻攝

民進黨立委許智傑、黃捷的罷免案今天成案，許智傑對此表示，他在鳳山服務超過20年，相信人民眼睛是雪亮的。

中選會今天再增2件立委罷免案進入二階連署。通過者是民進黨高雄市立委黃捷及有意角逐下屆高雄市長的立委許智傑，目前民進黨立委進入二階連署，增至14人。

許智傑對此表示，他在高雄鳳山服務超過20年，從基層市民代表做起，政績會說話，選民也都看在眼裡。他一向都是有信心、要小心、繼續認真，不會像藍營查水表和打壓民團，尊重人民罷免的權利，虛心面對，相信人民的眼睛是雪亮的。

主導罷免立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，今年2月13日送交第1階段連署書至中選會未能通過；3月17日補件，中選會今天新增許智傑及黃傑進入二階連署。

民進黨高雄市黨部也發布聲明，指黃捷及許智傑長期深耕地方，勇敢發聲、問政有力。如今面臨報復性罷免的威脅，這不是針對個人的否定，而是對民主價值的挑戰。

罷免

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