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大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

立委王美惠、陳冠廷擺脫提議罷免困擾 同獲公督盟優秀立委

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市立委王美惠（右）榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委頒獎。圖／王美惠服務處提供
嘉市立委王美惠（右）榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委頒獎。圖／王美惠服務處提供

嘉義市立委王美惠、嘉縣立委陳冠廷上月遭人提議罷免，一階連署都未達門檻失效，王美惠、陳冠廷今天同獲公督盟第11屆第2會期優秀立委頒獎。

王美惠上午出席公督盟第11屆第2會期優秀立委頒獎典禮，王美惠再度榮獲優秀立委，這是王美惠第6次獲獎，也是本屆連續2個會期獲選的立委之一，問政表現備受肯定。

王美惠強調，第11屆第2會期，提案修正「消防法」，增訂消防人員特殊職務安全衛生專章；也為義消爭取比照正職消防人員健檢；同時提案修正發展觀光條例，保障國人出外旅遊權益。

審議預算，王美惠落實監督責任，提案要求行政單位改善預算執行效能，審查過程避免不合理凍結或刪減，確保重大政策與建設順利推動。她表示，雖然本屆立法院議事紛紛擾擾，但問政責無旁貸，更應堅守職責，為民發聲。

立委陳冠廷也獲公督盟優秀立委頒獎」，這是陳冠廷繼獲得口袋國會「六星特優立委」肯定，再度獲得公民社會對其問政表現的高度評價。

陳冠廷在口袋國會評鑑獲得外交及國防委員會「六星特優立委」。陳冠廷說，民代要優先替選區民眾發聲，即使部分政策可能受到專家學者批評，但人民意志就是代表責任，縱使面臨問政批評，也會堅持為民發聲的立場。

陳冠廷承諾持續關注外交國防議題，為台灣走向世界把關，同時積極為嘉義地方爭取更多資源和建設，守護嘉義鄉親權益，他將繼續堅持認真問政，不辜負鄉親信任期許。

嘉市立委王美惠榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委。圖／王美惠服務處提供
嘉市立委王美惠榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委。圖／王美惠服務處提供
嘉縣立委陳冠廷榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委頒獎。圖／陳冠廷服務處提供
嘉縣立委陳冠廷榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委頒獎。圖／陳冠廷服務處提供
嘉縣立委陳冠廷（右）榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委。圖／陳冠廷服務處提供
嘉縣立委陳冠廷（右）榮獲公督盟第11屆第2會期優秀立委。圖／陳冠廷服務處提供

罷免

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