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大罷免潮持續延燒 2綠委罷免案進二階連署

大罷免35：14 綠委黃捷、許智傑罷免案進二階連署

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
昨日立法院會，綠委再度占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。記者曾學仁／攝影
昨日立法院會，綠委再度占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。記者曾學仁／攝影

罷免潮持續，中選會表示，今有2件立委罷免案、4件市縣議員罷免案可進入二階連署，目前共49件立委罷免案、6件市縣議員罷免案。據了解，該2件為民進黨高雄立委黃捷、許智傑；縣市議員則為民進黨新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

中選會表示，4月2日以前地方完成一階查對結果，含補提查對回報罷免案，前經確認後有47件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案，依法可進入二階連署。另有2件立委罷免案則已逾補提期限而未補提。即為民進黨立委王美惠與陳冠廷的罷免案。

中選會表示，截至今天為止，另有2件立委罷免案、4件市縣議員罷免案可進入二階連署，目前共計49件立委罷免案、6件市縣議員罷免案已進入或可進入二階連署。至其餘依法可補提但補提以1次為限的立委、市縣議員罷免案，符合限期補提者則已在法定查對期間並依法辦理中。若有相關進度，選務機關則會適時對外說明。

據統計，目前已進入或可進入二階罷免連署名單，泛藍立委為國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍立委陳超明。

民進黨立委為伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑。

另有遭停職的新竹市長高虹安；泛綠議員為民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴、新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖，以及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。

日前立法院院會綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」，並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。圖／聯合報系資料照片
日前立法院院會綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」，並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。圖／聯合報系資料照片

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