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罷免王定宇、林俊憲進入二階 領銜人：目標3萬份

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
罷免民進黨立委王定宇領銜人是年僅22歲的國民黨台南市青年軍胡永融。圖／取自胡永融粉專
罷免民進黨立委王定宇領銜人是年僅22歲的國民黨台南市青年軍胡永融。圖／取自胡永融粉專

罷免民進黨台南市立委林俊憲、王定宇進入二階連署，罷免王定宇領銜人胡永融，罷免林俊憲領銜人為方聯貴，今天已前往中選會領取二階連署書，胡永融今年才22歲是大學生，因一階連署出現「死亡連署」被列為被告，日前被檢調搜索並問訊長達11小時，他說不會畏懼，會全力衝刺罷掉王定宇。

胡永融是國民黨青年軍，也是台南市議員王家貞服務處祕書，他說是不滿民進黨執政後當家鬧事，造成族群撕裂，決定出任罷免王定宇領銜人，今天到中選會領完二階連署書的名冊格式後，會加快準備，並請黨部及議員等公職人員協助，最快今天就會有連署站。

依據統計，第11屆台南市立法委員選舉罷免案提議人及連署罷免人數統計：第5選舉區林俊憲，原選舉人數 26萬5687人，提議人數 2657人（1%），連署人數 2萬6569人（10%），預估同意票需達6萬6422票（選舉人數4分之1）。原得票數12萬6248票，得票率 76.54%。

第6選舉區王定宇，原選舉人數 26萬0372人，提議人數 2604人（1%），連署人數 2萬6038人（10%），預估同意票需達6萬5093票（選舉人數四分之一）。原得票數 8萬9235票，得票率 46.91%。

胡永融說，罷免王定宇和林俊憲會合作推動，二階連署目標都要衝到3萬份，至於一階出現「死亡連署」，他強調並不知情，只是負責收件，目前也被列為被告，日前檢調大動作搜索他的住處、車輛，也將他帶回市調處及地檢進行長達11小時問訊，卻始終沒有他犯罪的跡象證據。

胡永融強調自己沒有做錯，「面對司法迫害，我不怕，繼續罷！」更相信台南鄉親覺醒對抗民進黨的決心，他不會被擊倒，會堅持打完這一仗，會繼續推動罷免，更會無限期對抗惡劣的民進黨，因為相信民主由人民做主而非「民進黨做主」。

罷免

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