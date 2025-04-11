人民是頭家台北宣講 北平東路週末日管制車輛通行

民進黨「人民是頭家」政策宣講將於13日舉行台北場。為維護活動交通秩序與安全，北市警方今天表示，北平東路東、西雙向全線車道於12、13日管制車輛通行，請用路人多加留意。

台北市警察局中正第一分局今天發布新聞稿表示，中正區北平東路、凱達格蘭大道等路段於12日上午9時起至13日晚間10時止，申准舉辦兩場集會遊行活動。

為維護相關活動交通秩序與安全，中正一分局說，已規劃交通疏導管制勤務。

首先，「人民是頭家」13日集會活動部分，北平東路（林森北路至紹興南街）東、西雙向全線車道自12日上午9時起管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至13日晚間10時前活動撤場結束，才開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制。

同時，為維護集會現場周邊交通秩序與安全，忠孝東路與杭州北路口將視周邊路段（北平東路、紹興南街）車流狀況，彈性管制往北通行。

其次，「聲援巴勒斯坦」13日集會遊行活動部分，遊行路線前段由萬華分局進行交管，自13日下午2時30分於萬華區台北捷運西門站6號出口集合出發，隨即直行中華路西側人行道、右轉漢口街一段、右轉懷寧街、左轉襄陽路、右轉公園路、左轉凱道後，集會解散。

中正一分局說，13日下午4時30分起，中正區凱道（中山南路至公園路）南側往東2線車道管制車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

此外，相關集會活動期間，行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，請民眾留意。