台大學生收罷免連署書遭霸凌 立委、民團齊聲援

台灣大學黃同學日前在校園協助收集罷免立委傅崐萁的連署書，遭網友人身攻擊，台灣青年民主協會今天與她在立法院舉辦記者會，立委黃捷、王定宇、范雲、張雅琳現身也現身聲援。黃同學表示，她個人既無法指揮校方、教師與其他學生去協助我連署，也非民進黨公職，亦無收受民進黨任何利益，民進黨也沒有像國民黨一樣會在我畢業以後幫我安排去當國會助理，我去連署純粹就是認為傅崑其不適任立法委員，他的作為損害了這塊土地上所有人的權益，而作為花蓮選民就必須親自拉下這個不適任的政治人物。

黃同學日前在校園臉書社團上發表文章，表示願意協助收集花蓮地區二偕段罷免立委傅崐萁的連署書，引發部分網友的激烈回應，成功大學護理系副教授邊一中對黃同學進行人身攻擊，並質疑其台大學生身份，要求公開個人資料，黃同學所屬系所辦公室在同日接獲三通抗議電話，對其參與公民行動表示不滿。此舉被視為對學生個人行動的干涉，引發教育界對校園內部言論自由與學生權利保障的討論。