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影／民進黨台南觀光熱區拚二階連署書 高虹安份數異軍突起

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就今天說明在台南二階連署書已收到逾上千份。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就今天說明在台南二階連署書已收到逾上千份。記者吳淑玲／攝影

全國大罷免35位泛藍委與12綠委進入二階連署，民進黨台南市黨部協助全國罷免衝連署書，利用連假外縣市到台南觀光的機會，在市區熱點擺罷免連署攤，衝出好成績，市黨部今天召開記者會表示，收到的連署已經逾千份，並以新竹市選區鄭正鈐衝第一；接下來仍會持續在觀光客較多的地方進行連署設攤，還有志工小蜜蜂到南科及大專院定點連署。

民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就表示，目前尚未結合南市黨公職連署書數量，單就市黨部連署已經逾千份，其中以新竹市選區鄭正鈐、台中市第5選區黃健豪、台中市第4選區廖偉翔、台中市第6選區羅廷瑋、台北市第4選區李彥秀位居前五名。鄭正鈐衝到50多份，連新竹市長高虹安也在二階罷免連署之列，不少民眾簽署立委罷免之外，也指名要連署罷免高虹安也有30多份，份數甚至超過李彥秀。

谷暮.哈就說，民進黨台南市黨部從3月底開始，清明連假4天也不休假，並規畫本周日與下周六、日，持續在淺草多功能中心前、國華街與安平旅遊資訊中心前設攤，同時南科和大專院校都有很多外縣市員工和學生，志工小蜜蜂也會到府定點連署。

谷暮.哈就強調，「有部分選區罷免團體表示連署書突破二階門檻，但仍需極力衝刺宣傳，目標是將連署書收集份數持續提高到安全門檻」，不少民眾都希望能夠盡快在二階連署開始後40日內收集連署書，並寄送給罷免團體，以利後續作業。市黨部全員出動外，也感謝志工朋友持續投入罷免連署擺攤現場，不僅在街頭巷尾宣傳，更協助民眾撰寫連署書，在社群網站上串連資訊，讓更多人知道台南各地連署點。

民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就今天說明在台南二階連署書已收到逾上千份。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市黨部執行長谷暮.哈就今天說明在台南二階連署書已收到逾上千份。記者吳淑玲／攝影

台南 罷免 連署書

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