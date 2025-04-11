聽新聞
0:00 / 0:00

冷眼集／拿關稅宣傳惡罷 民進黨真好意思

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
行政院長卓榮泰出席大罷免宣講。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰出席大罷免宣講。圖／聯合報系資料照片

美國對等關稅政策雖然大轉彎，但對包括台灣在內各國挑戰依舊嚴峻。政府本該團結社會各界之時，閣揆卓榮泰等內閣團隊依舊要出席民進黨意在宣傳大罷免的宣講；百工百業憂心關稅海嘯，唯有民進黨在意大罷免，全民看在眼裡不知作何感想。

受川普對等關稅衝擊，國內開始呼籲團結共赴國難，一度冷卻了民進黨全力衝刺大罷免氣焰，原規畫後續登場的台中、桃園及台東場政策宣講，助陣大罷免，黨政高層決定喊卡，改以陸戰取代空戰。

就在美國宣布暫緩實施，課徵百分之十關稅先行後，綠營彷彿「撿到槍」，再度全面拉高政治對立強度。民進黨立委大量宣傳「選對的人，走對的路；選錯的人，關稅百分之一二五」，表面批評在野黨的潛台詞即為，國民黨立委不適任，都該罷免。

柯建銘日前因一番預測關稅最多百分之十言論遭炎上，如今意外歪打正著。綠側翼昨天除了吹捧「老柯是先知」，還加碼鼓吹「大家要一起完成先知志業，大罷免、大成功」。經貿情勢稍有緩解，馬上重啟政治操作，令人咋舌。

上從行政院、下至側翼網軍都重新聚焦大罷免，在在低估台灣仍身處國際局勢劇變中，危機並未解除。目前美方高額關稅僅是暫緩實施，並非永久取消；退一步言，百分之十稅率雖有降低，難道就不會衝擊外銷產業嗎？

昨天股市跌深反彈，百工百業仍不敢大意，最樂觀的非民進黨莫屬。

一點利多消息就露出大罷免馬腳的行徑，更凸顯賴政府擺在優先順位的，從來都不是民生，而是政治算計。

卓榮泰 對等關稅 柯建銘 罷免

延伸閱讀

美國成分占比達20%以上可免對等關稅 經部說明定義

美對等關稅暫緩 彰化織襪業：有客戶催訂單7月前出貨

大罷免連署進入校園 翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

大罷免對商家「查水表」藍稱數據未提升 蔣萬安：一視同仁

相關新聞

關稅風暴未息…卓揆持續宣講 在野轟沒心肝

美國對台課徵對等關稅，行政院長卓榮泰仍將參與民進黨下鄉宣講，政院發言人李慧芝說，宣講是由主辦單位邀請，卓揆宣講的都是國家...

冷眼集／拿關稅宣傳惡罷 民進黨真好意思

美國對等關稅政策雖然大轉彎，但對包括台灣在內各國挑戰依舊嚴峻。政府本該團結社會各界之時，閣揆卓榮泰等內閣團隊依舊要出席民...

罷團維安跟監控怎麼分？北市警：原則會跟主辦方溝通

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，大罷免成焦點，綠營更杯葛近一小時。國民黨議員李明賢詢問蔣接下來大罷免相關活動警力...

美關稅風暴…卓榮泰仍下鄉宣講 賴士葆：只會殺在野黨

美國總統川普宣布對等關稅政策，閣揆卓榮泰等內閣團隊仍參與民進黨「人民是頭家」下鄉宣講，政院解釋宣講是由主辦單位邀請且內容...

曹興誠嗆公開對台表忠 徐巧芯「誓死抵抗武統」：懶理下半身通共者

聯電創辦人曹興誠今天點名國民黨立委徐巧芯，指若想證明自己不是中共代理人，就是公開對台灣忠誠宣誓。徐巧芯回應，若中共發動武...

大罷免連署進入校園 翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

大罷免持續，進入第二階段連署讓不少罷團更是加緊宣傳，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動。國民黨立委翁曉玲批評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。