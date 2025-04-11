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關稅風暴未息…卓揆持續宣講 在野轟沒心肝
美國對台課徵對等關稅，行政院長卓榮泰仍將參與民進黨下鄉宣講，政院發言人李慧芝說，宣講是由主辦單位邀請，卓揆宣講的都是國家政策。在野黨立委批評，關稅風暴之際民進黨政府仍在推動大造謠、大罷免，沒有心肝、心中沒有人民。
民進黨本周末將繼續在新竹、台北舉行「人民是頭家」大型宣講，遭在野黨質疑只顧大罷免。李慧芝表示，宣講是由主辦單位邀請，內容已經既定；卓榮泰宣講時都是講國家政策，尤其美國關稅政策對台灣的衝擊與政府協助。
民進黨發言人韓瑩表示，宣講主軸將由總預算與財劃法，調整為美國關稅政策下行政團隊的因應，及受影響產業的照顧方案。據了解，原定台中、桃園、台東三場大型政策宣講已喊停。
台北市長蔣萬安昨呼籲，台灣此時此刻不能內耗，要團結一致；應放下對立，人民最大，趕快救經濟，這是基層民眾心聲。
國民黨立委賴士葆說，民進黨又回到大罷免，就推吧，老百姓看得很清楚。重點在九十天以後，就要看美國要跟我方要多少，我方要付多少錢。
國民黨立委翁曉玲表示，賴政府應把心力放在如何讓台灣安全度過關稅風暴，不要讓台灣社會更加撕裂，經濟政治等處於不穩定、不安全的狀態。
民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，全民都在努力因應美國高關稅風暴，此時政府應幫企業跟勞工解決問題，為何還有心思下鄉推動大造謠、大罷免，完全是沒心肝、心中沒有人民的政府。
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