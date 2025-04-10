罷團維安跟監控怎麼分？北市警：原則會跟主辦方溝通

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告及答詢，大罷免成焦點，綠營更杯葛近一小時。國民黨議員李明賢詢問蔣接下來大罷免相關活動警力要如何維持距離，避免遭抹黑成跟蹤、監控。蔣表示，確保安全及活動順利是最重要原則，同仁執法也會配合辦理。

李明賢詢問，未來大罷免潮民進黨會持續推動，警方距離上如何去做拿捏，會不會因距離太近，被罷團指控跟蹤、監控要如何拿捏，還是乾脆以後任何罷團活動甚至集會遊行警力都撤除。

蔣萬安說，警察同仁執法絕對是依法辦理，也再三強調，確保安全及活動順利進行，這是最重要原則，警察局長李西河表示，所有活動都要確保很平順，發生問題也不好，在保障人民權利下，依法行政並維持中立，防治暴力，大原則下會跟主辦方溝通，過去任何團體都會事先溝通，因為發生問題警方也閃避不了

面對綠營指控查水表，蔣萬安表示不能接受，他強調，台灣民眾都認為現階段應團結一致不應該繼續內耗，所以持續推動罷免製造對立，不是民眾樂意所見，「應放下對立，人民最大，趕快救經濟。」才是民眾所期待。對於議員指控市府查水表，蔣強調，非常不公平，同仁接獲檢舉不能吃案，依法辦事，卻被議員抹黑，他要為同仁抱不平。