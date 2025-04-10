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大罷免連署進入校園 翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。聯合報資料照
國民黨立委翁曉玲。聯合報資料照

罷免持續，進入第二階段連署讓不少罷團更是加緊宣傳，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動。國民黨立委翁曉玲批評，不少校園內有宣傳及收件大罷免情況，這已經違反「教育基本法」，公然挑戰政治退出校園和教育行政中立原則，教育部管不管？

大罷免進入第二階段連署，網路上出現不少校園社團呼籲連署的宣傳，像有教師研究室門口就貼連署罷免相關資訊，也有的校園小吃部或合作社前擺攤收件，更有的以學校官方粉專名義宣傳大罷免，引發質疑。

「大罷免連署進入校園，教育部管不管？」翁曉玲指出，最近罷免已進入第二階段，卻陸續發現政大師大北藝大清大等校園內有收受連署書的宣傳、快閃活動，甚至有學校官方粉絲專頁連續張貼多張呼籲連署的貼文，公然挑戰政治退出校園和教育行政中立原則。

翁曉玲表示，「教育基本法」第6條規定：「教育應本中立原則。學校不得為特定政治團體從事宣傳或活動。…」，難道教育部要繼續視而不見、默不作聲？

台大校園內也有宣傳及收罷免連署書的情況。圖／取自臉書社團
台大校園內也有宣傳及收罷免連署書的情況。圖／取自臉書社團
大罷免持續，進入第二階段連署讓不少罷團更是加緊宣傳，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動。圖／取自臉書粉專
大罷免持續，進入第二階段連署讓不少罷團更是加緊宣傳，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動。圖／取自臉書粉專

北藝大 師大 政大 教育部 清大 罷免 翁曉玲

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