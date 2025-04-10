曹興誠嗆公開對台表忠 徐巧芯「誓死抵抗武統」：懶理下半身通共者

聯電創辦人曹興誠今天點名國民黨立委徐巧芯，指若想證明自己不是中共代理人，就是公開對台灣忠誠宣誓。徐巧芯回應，若中共發動武統，她將誓死抵抗，與中華民國共存亡，絕不移民，也絕不流亡。她並強調，她的所作所為，都可受檢驗，也只有選民，是她唯一的裁判。

徐巧芯表示，中華民國建國至今114年，即便因為內戰失利撤守，仍屹立於台澎金馬。而台澎金馬是中華民國的領土，從不曾被中華人民共和國統治過，而中華民國的未來，只有2300萬中華民國國民決定，中華人民共和國無權置喙。

徐巧芯說，若中共發動武統，她將誓死抵抗，與中華民國共存亡，絕不移民，絕不流亡；她也從來不曾想過拿別國的護照，她只會有一個中華民國一個國籍，只會留在生養她的土地上一步不退。

徐巧芯指出，她曾在2023年耗資百萬，買了十萬支國旗，分送給信義、南松山的家家戶戶；到現在都還有許多人懸掛在自己的家門上。她愛國，更愛與大家一起愛國，且她唯一堅信中華民國憲法，並以行動守護它，違反憲法，超越憲法的主張，她一概反對。

徐巧芯強調，她絕對支持國軍整軍備戰，但預算編列必須合理。浮編，濫編，粗製濫造，浪費有限的資源，才是出賣國防，背叛國軍。在這個前提之下，「海鯤號」已經造了，相關預算全數通過，但後續艦就根據國防部長顧立雄的承諾，先凍結一半，通過海測，就能解凍，「要造就造好艦，造好了，要預算有預算；造不好，也不能再浪費」。

徐巧芯說，她也支持購買無人機，以及國軍需要的各項重要裝備，相關採購預算一毛都沒刪，少數凍結，是要求國防部確認執行細節與進度，如今預算審查，不只白紙黑字，還有音影，經得起檢驗。

徐巧芯也提到，她重視國軍權益，甚至主動提出將近500億的預算建議，主張提高志願役的薪水每人兩萬元，反倒是執政黨反對。這項提案一個月協商冷凍期即將屆滿，她將全程參與協商，全力爭取。此外，從去年起，她爭取擴大國軍心理諮商，增加12倍的資源，爭取修繕破舊宿舍，以及持續追蹤211營憲兵的自傷事件，終於揭露真相。

至於曹興誠指控她是「中共地下黨員」，徐巧芯說，她很懶得理會一個半導體叛徒、前新加坡人、統一公投推手、賴帳不捐仔、下半身通共者的指教。她的所作所為，都可受檢驗，也只有選民，是她唯一的裁判，且她比曹興誠更愛中華民國。