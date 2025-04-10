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美關稅風暴…卓榮泰仍下鄉宣講 賴士葆：只會殺在野黨

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）今天與經濟部長郭智輝（左）下午到桃園與產業界代表座談，希望直接與業者溝通隨時調整政策，2人會中彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（右）今天與經濟部長郭智輝（左）下午到桃園與產業界代表座談，希望直接與業者溝通隨時調整政策，2人會中彼此交換意見。記者潘俊宏／攝影

美國總統川普宣布對等關稅政策，閣揆卓榮泰等內閣團隊仍參與民進黨「人民是頭家」下鄉宣講，政院解釋宣講是由主辦單位邀請且內容已定。國民黨立委賴士葆說，跟美國談判被予取予求，在台灣殺在野黨，老百姓不能接受。

針對我國閣揆面對美國關稅風暴，仍參與大罷免宣講遭質疑，行政院發言人李慧芝解釋，宣講是由主辦單位邀請，內容已經既定，卓榮泰宣講時都是講國家政策，尤其美國關稅政策對台灣的衝擊與政府的協助。

賴士葆說，因為逃過一劫，所以又回到大罷免，「就推吧，老百姓看得很清楚。」重點在90天以後，就要看美國要跟我方要多少，我方要付多少錢。經濟部長郭智輝說「有2千億美元可談」，這個數字嚇死人。

賴士葆指出，事實上，我方對美國貿易順差為739億美元，一半就是約370億美元，折合新台幣為約1兆2千億元，美國就是要我方吐出來台幣1兆2千億元，我方是否已經準備好？那要買什麼？不然就是像美國所說的直接付錢。跟美國談判就是被予取予求，在台灣就是殺在野黨，老百姓不能接受的。

國民黨立委翁曉玲稍早也呼籲，賴政府應把心力放在，如何讓台灣安全度過美國帶來的關稅風暴，不要讓台灣社會更加撕裂，經濟政治等處於不穩定、不安全的狀態，要以民為念。

卓榮泰 罷免 賴士葆 關稅

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