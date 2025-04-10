退將反共護台新北場挺罷免 藍批不應撕裂社會

退役將領反共護台大路跑大縱走第二站今天在新北市舉行，退役陸軍少將丘衛邦等人呼籲民眾參與罷免二階連署，清除舔共立委。國民黨新北市黨部對此指出，不應撕裂社會。

「退役將領挺身反共護台－大路跑大縱走」新北場上午在三重區的空軍三重一村登場，多人在大雨中現身響應，包括丘衛邦、前飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、西點軍校台灣家長會總顧問「柴爸」柴衛理等人出席。

87歲的丘衛邦宣講時指出，要清除在立法院中舔共、媚共、癱瘓政府及出賣國家的立委，守護國家安全。唯有罷免第二階段連署成功，才能進入投票階段，才有機會罷免危害國家的立委。

「柴爸」柴衛理指出，他特別從美國回到台灣，反共是世界潮流，滅共更是行動。

徐柏岳表示，他的孩子就讀西點軍校2020年班，至今仍常收到西點軍校同學關心詢問台灣情況，對方表明願意為台灣挺身而出，「台灣人，不要怕」。

對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄接受中央社記者電訪表示，民進黨的策略就是將所有事情與對岸連結，只要不是綠營的支持者，就會被歸為中共同路人，以這種操作方式撕裂社會、傷害台灣，人民未必會買單。

黃志雄指出，罷免理由要合情合理，在野黨監督執政黨天經地義，立委審預算、修該修的法案是天職。