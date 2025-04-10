快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

退將反共護台新北場挺罷免 藍批不應撕裂社會

中央社／ 新北10日電

退役將領反共護台大路跑大縱走第二站今天在新北市舉行，退役陸軍少將丘衛邦等人呼籲民眾參與罷免二階連署，清除舔共立委。國民黨新北市黨部對此指出，不應撕裂社會。

「退役將領挺身反共護台－大路跑大縱走」新北場上午在三重區的空軍三重一村登場，多人在大雨中現身響應，包括丘衛邦、前飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、西點軍校台灣家長會總顧問「柴爸」柴衛理等人出席。

87歲的丘衛邦宣講時指出，要清除在立法院中舔共、媚共、癱瘓政府及出賣國家的立委，守護國家安全。唯有罷免第二階段連署成功，才能進入投票階段，才有機會罷免危害國家的立委。

「柴爸」柴衛理指出，他特別從美國回到台灣，反共是世界潮流，滅共更是行動。

徐柏岳表示，他的孩子就讀西點軍校2020年班，至今仍常收到西點軍校同學關心詢問台灣情況，對方表明願意為台灣挺身而出，「台灣人，不要怕」。

對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄接受中央社記者電訪表示，民進黨的策略就是將所有事情與對岸連結，只要不是綠營的支持者，就會被歸為中共同路人，以這種操作方式撕裂社會、傷害台灣，人民未必會買單。

黃志雄指出，罷免理由要合情合理，在野黨監督執政黨天經地義，立委審預算、修該修的法案是天職。

中共 國民黨 徐柏岳 罷免 黃志雄

延伸閱讀

大罷免對商家「查水表」藍稱數據未提升 蔣萬安：一視同仁

影／綠議員大罷免杯葛 要求蔣萬安別忘「蔣公反共」

蔣萬安赴議會報告 藍綠聚焦大罷免、白盼回歸市政

清大驚見罷免連署站？學生號召校內收件惹議 校方回應

相關新聞

曹興誠嗆公開對台表忠 徐巧芯「誓死抵抗武統」：懶理下半身通共者

聯電創辦人曹興誠今天點名國民黨立委徐巧芯，指若想證明自己不是中共代理人，就是公開對台灣忠誠宣誓。徐巧芯回應，若中共發動武...

美關稅風暴…卓榮泰仍下鄉宣講 賴士葆：只會殺在野黨

美國總統川普宣布對等關稅政策，閣揆卓榮泰等內閣團隊仍參與民進黨「人民是頭家」下鄉宣講，政院解釋宣講是由主辦單位邀請且內容...

大罷免連署進入校園 翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

大罷免持續，進入第二階段連署讓不少罷團更是加緊宣傳，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動。國民黨立委翁曉玲批評，...

大罷免對商家「查水表」藍稱數據未提升 蔣萬安：一視同仁

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過民進黨議員在蔣施政報告前杯葛近一小時，控訴蔣對於大罷免連署時，對特定商家「查水表」。...

影／綠議員大罷免杯葛 要求蔣萬安別忘「蔣公反共」

台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告以及答詢，大罷免成焦點。民進黨團不滿北市府在大罷免連署時，對特定商家「查水表」，進行...

清大驚見罷免連署站？學生號召校內收件惹議 校方回應

大罷免二階連署倒數計時，清華大學昨有學生預告將於人社院大廳前設連署站，提供全台灣二階段連署書，引發校內學生質疑政治中立爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。