大罷免對商家「查水表」藍稱數據未提升 蔣萬安：一視同仁

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過民進黨議員在蔣施政報告前杯葛近一小時，控訴蔣對於大罷免連署時，對特定商家「查水表」。藍議員緩頰，大罷免期間檢舉、稽查店家數並未有明顯增加，不需抹黑。蔣也重申，同仁都是依法、依程序現場查看，絕對一視同仁。

國民黨議員楊植斗表示，市府接到陳情就是依規定處理，現在卻變成為了反制大罷免而查水表，從數據來看，大罷免期間檢舉、稽查店家數並未有明顯增加，相信不管是1999還是各局處，也不會去看檢舉人政黨傾向、言論，而是就事論事去調查店家是否違規。

蔣萬安強調，同仁接獲檢舉都是依法到場查看，如果沒有違規就是結案回報，輕微就是勸導改善，若真的嚴重到無法改善當然必須依法、依規定開罰，不會去分政黨顏色，都是一視同仁辦理。