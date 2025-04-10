快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

大罷免對商家「查水表」藍稱數據未提升 蔣萬安：一視同仁

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告以及答詢，大罷免成焦點。民進黨團不滿北市府在大罷免連署時，對特定商家「查水表」，進行程序發言，議員手持「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」標語，走向台前大喊「蔣萬安不要查水表」。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告以及答詢，大罷免成焦點。民進黨團不滿北市府在大罷免連署時，對特定商家「查水表」，進行程序發言，議員手持「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」標語，走向台前大喊「蔣萬安不要查水表」。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過民進黨議員在蔣施政報告前杯葛近一小時，控訴蔣對於大罷免連署時，對特定商家「查水表」。藍議員緩頰，大罷免期間檢舉、稽查店家數並未有明顯增加，不需抹黑。蔣也重申，同仁都是依法、依程序現場查看，絕對一視同仁。

國民黨議員楊植斗表示，市府接到陳情就是依規定處理，現在卻變成為了反制大罷免而查水表，從數據來看，大罷免期間檢舉、稽查店家數並未有明顯增加，相信不管是1999還是各局處，也不會去看檢舉人政黨傾向、言論，而是就事論事去調查店家是否違規。

蔣萬安強調，同仁接獲檢舉都是依法到場查看，如果沒有違規就是結案回報，輕微就是勸導改善，若真的嚴重到無法改善當然必須依法、依規定開罰，不會去分政黨顏色，都是一視同仁辦理。

罷免

延伸閱讀

影／綠議員大罷免杯葛 要求蔣萬安別忘「蔣公反共」

蔣萬安赴議會報告 藍綠聚焦大罷免、白盼回歸市政

關稅戰衝擊 蔣萬安施政報告「台北隊」紓困短中長因應

民眾黨議員送「市政通血丸」 籲蔣萬安別被政治堵住

相關新聞

曹興誠嗆公開對台表忠 徐巧芯「誓死抵抗武統」：懶理下半身通共者

聯電創辦人曹興誠今天點名國民黨立委徐巧芯，指若想證明自己不是中共代理人，就是公開對台灣忠誠宣誓。徐巧芯回應，若中共發動武...

美關稅風暴…卓榮泰仍下鄉宣講 賴士葆：只會殺在野黨

美國總統川普宣布對等關稅政策，閣揆卓榮泰等內閣團隊仍參與民進黨「人民是頭家」下鄉宣講，政院解釋宣講是由主辦單位邀請且內容...

大罷免連署進入校園 翁曉玲質疑違法：教育部管不管？

大罷免持續，進入第二階段連署讓不少罷團更是加緊宣傳，也陸續有不少大專院校校園出現線上線下連署活動。國民黨立委翁曉玲批評，...

大罷免對商家「查水表」藍稱數據未提升 蔣萬安：一視同仁

台北市長蔣萬安今赴議會施政報告，不過民進黨議員在蔣施政報告前杯葛近一小時，控訴蔣對於大罷免連署時，對特定商家「查水表」。...

影／綠議員大罷免杯葛 要求蔣萬安別忘「蔣公反共」

台北市長蔣萬安今天下午赴議會施政報告以及答詢，大罷免成焦點。民進黨團不滿北市府在大罷免連署時，對特定商家「查水表」，進行...

清大驚見罷免連署站？學生號召校內收件惹議 校方回應

大罷免二階連署倒數計時，清華大學昨有學生預告將於人社院大廳前設連署站，提供全台灣二階段連署書，引發校內學生質疑政治中立爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。