清大驚見罷免連署站？學生號召校內收件惹議 校方回應

大罷免二階連署倒數計時，清華大學昨有學生預告將於人社院大廳前設連署站，提供全台灣二階段連署書，引發校內學生質疑政治中立爭議。清大獲報後，昨、今天至現場查察，並未發現相關海報文宣或公開陳列連署書，未發現有違反校規具體行為。

有清大學生在社群平台號召，稱罷免連署剩下不到一個月，但各選區都尚未收滿、情況危急，因此4月9日將在清大人社院大廳設置「罷免連署站」，提供全台灣各選區立委罷免二階連署書，也提供實體收件服務，歡迎有興趣的同學經過前來參與。

學生也提到，欲參加連署的同學帶身分證就好，連署書會直接交給罷免站，所有連署書都會放在不透明資料夾中，若同學感到不放心，也可以將連署書帶回，自行交至罷免站。

相關貼文隨即引發校內不同意見，有學生質疑「黨政軍退出校園」的原則遭到破壞，擔憂校園公共空間遭政治動員染指，也有民眾認為學校應秉持中立，直接在校內設置連署站不妥。有學生則指出，相關行為若無法約束，「遲早會變成政黨利益在校園角力的工具」，也有網友力挺：「學生行使公民權利無可厚非」。

針對網傳有人在校內設置罷免連署站一事，清華大學表示，學務處人員於昨天、今天實地到人社院及小吃部了解，並沒有與罷免連署相關的海報、文宣或公開陳列連署書。