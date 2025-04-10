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大罷免燒進北市議會！綠杯葛 要求蔣萬安別忘「蔣公反共」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，民進黨團進行程序發言杯葛，藍軍也上前反制，亂成一團。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告，民進黨團進行程序發言杯葛，藍軍也上前反制，亂成一團。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告以及答詢，大罷免成焦點。民進黨團不滿北市府在大罷免連署時，對特定商家「查水表」，進行程序發言「杯葛」，綠議員手持「捍衛公民自主、拒絕政治打壓」標語，走向台前大喊「蔣萬安不要查水表」。

國民黨團則反制，站在蔣萬安面前「高喊蔣萬安加油」，藍綠程序發言約一小時，蔣萬安才上台報告。

民進黨議員林延鳳發言時也送給蔣萬安「開議禮物」一組修容組和強力定型液，希望蔣萬安要做全民的市長，不要做國民黨的市長，不要被「定型」；議員簡舒培送也給蔣萬安一副「蔣公」肖像的布條，要蔣萬安不要忘了「反共」。

民進黨議會黨團總召陳慈慧指出，大罷免是依法提出，應要對大罷免公平對待，應該要公正，但蔣市府卻罷免友善店家，輪流查水表，甚至有人被警方跟隨，踰越比例原則，北市府應該要保障罷免，不是打壓，蔣萬安應該公平公正看待大罷免，並維持行政中立。

民進黨黨團副總召趙怡翔表示，政府、公部門用公權力進行打壓罷免、查水表，不應該存在民主社會，但北市府在大罷免發起後，查水表事件不斷浮現，針對罷免友善店家，甚至連飲料店，被查油煙處理不當，參與罷免本是憲法保障的基本權利，但市府卻不願意謹慎處理惡意的政治檢舉，目的就是要帶來寒蟬效應。

民進黨團幹事長顏若芳也發言，要求蔣萬安保障憲法賦予的權利，但蔣萬安卻扯東扯西，公然在公務、市政行程，幫國民黨立委講話，在就業博覽會、里長座談、「生生喝鮮乳」行程上受訪，談論大罷免，操作仇恨政治，這是在傷害台灣民主。

民進黨議員簡舒培在市長施政報告前，送蔣萬安「開議禮物」。記者楊正海／攝影
民進黨議員簡舒培在市長施政報告前，送蔣萬安「開議禮物」。記者楊正海／攝影
民進黨議員林延鳳在市長施政報告前，送蔣萬安「開議禮物」。記者楊正海／攝影
民進黨議員林延鳳在市長施政報告前，送蔣萬安「開議禮物」。記者楊正海／攝影

國民黨 民進黨 罷免 蔣萬安

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