綠批查水表杯葛蔣萬安報告 藍反擊：為讓柯建銘坐C位
新會期開議，台北市長蔣萬安今天赴議會施政報告，民進黨團以大罷免查水表、行政不中立杯葛蔣萬安上台報告，民進黨議員上前包圍蔣萬安，國民黨團書記長李明賢、還有議員楊值斗、吳志剛、鐘沛君則上台高喊「蔣萬安加油！」
國民黨議員吳世正反擊，民進黨同仁的表現，讓全國人民失望，生活在平行時空，現在因川普高關稅股市全倒...，說到這民進黨議員在一旁反嗆說「現在漲了喔」。吳世正再批，民進黨關心的就是罷免，有民眾檢舉為什麼不用去查，嗆民進黨推說公民團體，「不要騙了，不要打幌子，大家都知道」，並說民進黨就是要立法院拿回多數，「要讓柯建銘坐在C位，活在平行時空」，民眾不知道怎麼辦，還想自己坐在C位，就是「民眾退步黨」最佳表現。
書記長李明賢以數據反擊民進黨團提到行政不中立、市府惡意查水表，表示北市環保局等稽查單位的數據，今年一月到三月與去年同期的稽查數據，都是一樣的，根本沒有因為大罷免增加，還反酸民進黨團，是否提案訂定自治條例，「只要大罷免期間，公務人員都不能去稽查」，市政可以這樣嗎？不要把政治鬥爭搬到議會來。
國民黨議員秦慧珠則說，因為這次川普高關稅，蔣萬安不僅在府內開會，也拜訪工會聽取企業意見，昨天還邀北北基桃研商，對於台北市要拿去年超徵的34.5億元出來因應衝擊，若加上市府二備金，會遠遠超過盧市長的34億元規模，希望市長具體提出未來要怎麼做，包括政府降稅，還有地方稅收是否可以先降稅。
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