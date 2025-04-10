父牙醫診所看牙要簽罷免連署？施乃如：抹黑將提告

新竹市近日傳出一份署名牙醫師施性平的通知書，內容聲稱受立法院民進黨團總召柯建銘委託，邀請牙醫師參與罷免。由於內容提及請牙醫師聯絡曾來就診的患者，引起網友質疑濫用個資，施性平女兒、新竹市議員施乃如強調連署依法進行，與診療服務無關，將提告不實貼文與惡意留言。

有網友在各大社群貼出一張粉紅色通知書，署名牙醫師施性平者在信中表示，受柯總召之託，呼籲牙醫界朋友參與罷免行動。不僅如此，信中還建議牙醫師可請社會上的朋友，或前來就診的患者，甚至電話聯絡過往曾接受假牙治療的病患幫忙連署，並稱「相信大家一定能發揮影響力」。

由於信件提及聯絡曾來就診的患者，引起網友質疑，是否涉及未經當事人同意使用個資，更有網友質疑「聽說看個牙，還要簽罷免連署書，真的假的？」

施乃如也駁斥，看牙要簽連署書的說法，完全是子虛烏有、無中生有。她強調，罷免是憲法保障人民行使的基本政治權利，而診所只是提供便利的空間，讓民眾能就近參與連署。

施乃如說明，因父親是牙醫師，最近他主動發起一封信函，邀請牙醫界的朋友們一起來了解罷免行動的原因，並共同響應連署，竟因此遭到扭曲、抹黑，甚至被指控濫用身分與資源，令人遺憾。

施乃如解釋，因診所與服務處位於同一地點，基於便利民眾的立場，在現場設置合法連署站。民眾是否參與，全由自由選擇，並無任何強迫或影響診療行為的情形。所有連署資料皆為現場自填，並未留存聯絡資訊或製作副本，更談不上有所謂的個資外洩問題。

施乃如也說，這波刻意操弄的風向來看，其真正目的不言而喻，就是對牙醫界施壓，製造寒蟬效應。難道身為醫師邀請自己的同行參與公共議題，邀請熟識的朋友加入連署，就成了「濫用」？難道只因為職業背景不同，就被剝奪了政治參與的自由？這種雙重標準，才是真正對民主的傷害。