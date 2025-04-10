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影／關稅衝擊卓榮泰仍下鄉宣講 政院：需要向人民報告

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院今天召開院會，發言人李慧芝（左）、經濟部次長賴建信（右）出席會後記者會。記者邱德祥／攝影
行政院今天召開院會，發言人李慧芝（左）、經濟部次長賴建信（右）出席會後記者會。記者邱德祥／攝影

美國川普關稅衝擊台灣，但行政院長卓榮泰周末仍將出席民進黨舉辦的「人民是頭家」下鄉宣講，引起外界質疑。行政院發言人李慧芝今天表示，宣講是由主辦單位邀請，主辦單位內容已經既定，但卓榮泰在宣講時，都是講國家政策、政府規畫，現在也有必要向大家報告關於這次關稅政策，政府可以提供的協助，以及對社會的衝擊等，這些都很需要向人民報告及解釋。

李慧芝說，台美經貿工作小組在這幾個月以來，對於關稅改變，低推估、高推估、極高推估都有做預判，相關衝擊報告也是有分析的，上周的記者會已經由經濟部說明，至於更詳細的分析報告，行政院預計會在明日到立法院的專案報告中進一步解說，院長的產業之旅也將持續進行，今天到桃園，周末到彰化、高雄，主要是院長希望實際了解業者需求並與業者溝通，以調整政策方針，給業界最直接的幫助。

行政院今天召開院會，發言人李慧芝主持會後記者會。記者邱德祥／攝影
行政院今天召開院會，發言人李慧芝主持會後記者會。記者邱德祥／攝影

罷免

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