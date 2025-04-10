關稅海嘯堅持宣講罷免 政院：主辦單位邀約宣講政策

美國總統川普宣布對等關稅政策後，閣揆卓榮泰等內閣團隊仍舊參與民進黨「人民是頭家」下鄉宣講，引起各界質疑。行政院發言人李慧芝今天表示，宣講是由主辦單位邀請，內容已經既定。但是卓榮泰宣講時都是講國家政策，尤其美國關稅政策對台灣的衝擊與政府的協助。

美國總統川普推出對等關稅衝擊台灣各項產業，雖然川普宣布90天暫緩期，不過卓榮泰周末仍將出席民進黨舉辦的「人民是頭家」下鄉宣講，引起外界質疑。

李慧芝說，宣講是由主辦單位邀請，內容已經既定。她強調，院長宣講時都是講國家政策、政府規劃，現在也有必要向大家報告關稅政策可提供的協助，對社會衝擊、幫助等等，都很需要向人民報告解釋。

李慧芝指出，卓榮泰本周起開始啟動「產業之旅」座談會，今天首站前往桃園後，周六將去彰化、周日去高雄，會持續進行下去，希望當面與業者溝通，了解業界需求，給予業界最直接的幫助。

另一方面，外界關切對等關稅宣布一周以來，政府部門是否已對各行各業的衝擊完成影響評估？李慧芝說，台美經貿工作小組這幾個月以來有作低推估、高推估和極高推估，都有做預判，相關衝擊報告也有分析，上次4月4日記者會上，經濟部已經用了半個多小時分析衝擊評估方向，更詳細的資料已準備好，預計周五到立院專案報告時將進一步說明。