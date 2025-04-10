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羅智強二階段連署「奇蹟式」達標 許宇甄懷疑綠營抄名冊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對罷免國民黨立委羅智強第二階段連署已達標，國民黨立委許宇甄今嘲諷，罷免羅智強連署進度原來僅20%多，突然「奇蹟式」達標，合理懷疑民進黨抄名冊。圖／聯合報資料照片
針對罷免國民黨立委羅智強第二階段連署已達標，國民黨立委許宇甄今嘲諷，罷免羅智強連署進度原來僅20%多，突然「奇蹟式」達標，合理懷疑民進黨抄名冊。圖／聯合報資料照片

全台大罷免延燒，罷團聲稱20名國民黨立委第二階段連署進度已達50%，罷免國民黨立委羅智強第二階段連署已達標。國民黨立委許宇甄今嘲諷，罷免羅智強連署進度原來僅20%多，突然「奇蹟式」達標，合理懷疑民進黨抄名冊。

針對大罷免，國民黨立委陳玉珍表示，老百姓都看得很清楚了，民進黨想要大罷免，就是因為他們在國會是少數，想要變成多數。但大家看到，即便民進黨現在是少數，現在的執政黨、現在的行政團隊還是一樣為所欲為，不依法行政。

陳玉珍指出，大家可以想像，萬一真有一天，民進黨大罷免成功，民進黨再次變成國會多數，完全執政的話，到時候民進黨政府要怎樣要求人民給不應該給的東西，要求人民做沒有義務的事情，像這次要求陸配提供證件。

陳玉珍說，以後要求各位提供不曾有過的證件，自證無罪的事情都有可能發生，這不是台澎金馬的社會要的，也不是對中華民國發展是正向的。她對中華民國的百姓，對台澎金馬的人民都深具信心，相信老百姓是有智慧的，很多人只是現在是敢怒不敢言。

許宇甄表示，有關罷免羅智強第二階段連署的分數，突然「奇蹟式」達標，本來才20多%。合理懷疑，過去民進黨一直在說別人抄名冊，其實以民進黨最近的作為，她才覺得民進黨才是在抄名冊，怎麼可能在這麼短的時間內，在大安區就忽然達標。

許宇甄說，不管是幾位，民進黨有行政資源，要做到抄名冊的方式去達標連署，相信都不是困難。她相信台灣人民的智慧，大家一定會出來投不同意罷免票，反制民進黨的惡行。

羅智強本人則喊話，請把每一分擔心，化為走進投票所的行動力量。「行動，才是我們最強的防線。」

罷免

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