首位二階罷免連署達標藍委 羅智強籲支持者出門投不同意

罷免國民黨立委羅智強的公民團體「大安強強滾─罷免羅智強」，昨天宣布連署收件2萬4千份，達法定門檻。羅智強昨深夜在臉書表示，儘管民調顯示不同意罷免比同意罷免多近二成，但不同意罷免中有近3分之1不知道要投下「不同意罷免票」，他呼籲支持者出門投票，守住民主台灣。

羅智強表示，罷團宣布他的罷免案第二階段連署已達標，成為第一位第二階段連署達標的在野黨立委。幕僚傳來這個消息時，他正準備在立法院質詢官員，心情平靜如常，沒有太多波瀾。結束質詢後，他照例回到選區，繼續走「大安百萬步」，挨家挨戶送出他的感謝信。

羅智強說，從罷免發起的第一天起，他就知道，第一階段、第二階段的連署一定會過，所以他和團隊從無一刻鬆懈，很早就在為進入三階投票準備。從某個角度來看，罷免團體宣布他成為首位二階達標的在野黨立委，也不全然是壞事。這像是提前按下了一個警報，讓他更早吹響行動的號角，做好全面迎戰的準備。

羅智強指出，過去一個半月，他走遍大安，親手送出感謝信，同時也一直懷抱著兩個擔憂，一是有不少朋友跟他說，「你放心啦，第二階一定不會過！」但他總是語氣堅定地回應，「一定會過。」二是至今仍有許多支持者不清楚反對罷免最重要的是「出來投下不同意罷免票」，所以支持若只停留在心裡，而不化為實際行動，就有可能讓罷免通過。

他引述媒體公布的民調指出，55.8%的大安選民反對罷免他，支持罷免者為34.7%，這個數字與內部民調幾乎一致，支持他的比例比反對者多出了近二成，但他反而更擔心，因為在那55.8%的支持者中，有近三分之一不知道要投下「不同意罷免票」；也就是說，即使支持者壓倒性地多於罷免方，只要大家沒有「出來投票」，他仍有可能被罷免。

羅智強表示，面對罷免，他內心並無太多負面情緒，他相信這是上天給他的一份禮物，是一次讓他歷練與成長的試煉，只是這場試煉，他無法一個人完成，他需要大家的支持、同在與同行，就像他過去一次次面對人生難關，都因為有大家，才能無畏無懼、昂首向前。

羅智強說，這場由執政黨發動的罷免，不僅是對他的挑戰，更是台灣民主體制的一道分水嶺，也是選擇和平還是戰爭？台灣會不會成為下一個烏克蘭？是走向民主還是集權？讓執政黨的政治陽謀，封喉所有反對聲音得逞，還是讓人民站出來說「不」？為了下一代的未來，他會全力以赴，也希望大家用選票，守住民主、守住台灣。