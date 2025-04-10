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賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

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川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

游盈隆引述林肯名言 籲賴清德讓大罷免鬧劇早點落幕

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為日前立法院院會綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」，並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。本報資料照片
圖為日前立法院院會綠委占領主席台，藍委在議場高喊「國會要監督、我們要開會」，並破壞綠委在議場中所布置的「罷」字，綠委則後方主席台高喊「大罷免、大成功」。本報資料照片

4月初中共軍演、接著美國宣布對等關稅，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書發表「一棟分裂的房子，必無法站立」一文，他表示，諷刺的是，在國難當頭的時刻，這個島上卻正上演史無前例的大罷免，沒有要喊停的跡象。他呼籲賴清德總統，讓大罷免鬧劇早點落幕，才是國家之福，社會之福，人民之福。

游盈隆表示，台灣，做為一個命運共同體，在過去9天中，先後遭遇了兩大威脅和挑戰；一個是4月1日，中共宣布對台發動聯合軍演，並在東海進行實彈射擊，引起國際關注；另一個是，美國時間4月2日美國總統川普宣布對全球各國徵收對等關稅，台灣也被課徵32%，絕對是一記重擊。

游盈隆說，中共不斷對台軍演，讓台灣人生活在隨時可能爆發的戰爭危機中；而川普政府發動的全球關稅戰，對台灣經濟必然是巨大衝擊，這從台灣股市3天共下跌3906點，吐出兩年漲幅，即可看出端倪。

不到十天內，台灣遭受中美兩大強權軍事與經濟的威脅與挑戰，游盈隆表示，這是前所未見的，是史無前例的。台灣要如何安渡難關？

游盈隆表示，諷刺的是，在國難當頭的時刻，這個島上卻正上演史無前例的大罷免，沒有要喊停的跡象。的確，在中共隨時大軍壓境，山姆大叔變臉強徵關稅，台灣人團結都來不及的時候，朝野政黨還明爭暗鬥，雙方支持者見面還份外眼紅，繼續撕裂社會，繼續加深對立。

「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨是放不下的」，游盈隆表示，這是一部台灣漫畫中的對白，賴清德總統不久前才引用過。賴總統應該再講一次，讓大罷免鬧劇早點落幕，才是國家之福，社會之福，人民之福。

游盈隆表示，一個團結的台灣，一個強韌的台灣命運共同體，才能齊心協力，讓台灣安度難關。偉大的美國總統林肯說，「一棟分裂的房子，必無法站立」，其理甚明。

罷免

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