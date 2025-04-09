快訊

台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

罷團宣布二階連署達標 羅智強向支持者喊話出門投票

中央社／ 台北9日電

罷免國民黨立委羅智強團體今天宣布二階連署達標，羅智強則表示，罷免發起開始就知道連署一定會過，他和團隊很早就在為進入三階投票做好全面迎戰的準備，也呼籲支持者未來罷免投票時，要出門投下「不同意罷免票」。

罷免團體「大安強強滾－罷免羅智強」公民團隊今天宣布，罷免羅智強的第二階段連署已正式突破2萬4000份，達成法定門檻。

羅智強則在晚間於臉書粉絲團發文表示，當幕僚傳來這個消息時，他正準備在立法院質詢官員，心情平靜如常，沒有太多波瀾。結束質詢後，照例回到選區，繼續走「大安百萬步」，挨家挨戶送出他的感謝信。

羅智強指出，他知道很多朋友都替他感到擔心，他不會說「不要擔心」，因為大家的關心，是他前進的力量。但他也想說「不需要過度擔心」，從罷免發起的第一天起，他就知道連署一定會過，他和團隊很早就在為罷免進入三階投票準備。

羅智強表示，罷團宣布他成為首位二階達標的在野黨立委，也不全然是壞事。這像是提前按下了一個警報，讓他和團隊更早吹響行動的號角，做好全面迎戰的準備。今天的走街過程，他感受到大家開始動起來了，這是一個重要的轉捩點。

羅智強指出，根據最新罷免民調，有55.8%的大安區選民反對罷免，支持罷免者為34.7%。這數字與他內部的民調幾乎一致，支持他的比例比反對者多出近2成，但他更擔心在支持者中，有近1/3不知要投下「不同意罷免票」，也就是即使支持者多於罷免方，只要大家沒有「出來投票」，他仍有可能被罷免。

羅智強表示，面對罷免，內心並無太多負面情緒。相信這是讓他歷練與成長的試煉。但這不只是他個人的戰役，這是所有在野同志共同面對的試煉，也是台灣民主制度能否維繫的關鍵戰役，更是台灣民主體制的一道分水嶺。為了下一代的未來，他會全力以赴，讓大家攜手團結，迎戰不義罷免。

罷免 羅智強

延伸閱讀

罷團稱罷免羅智強二階達標 國民黨團嗆：造假判重刑

羅智強合影「柯建銘搶C位」 范雲酸他這事淪小丑：被罵還刪文

企業主傾訴因關稅失眠多日 羅智強籲執政者走出辦公室

剛開會就吵！柯建銘不滿傅崐萁坐主賓位 卓揆面露尷尬

相關新聞

罷團稱罷免羅智強二階達標 國民黨團嗆：造假判重刑

罷免國民黨立委羅智強的罷免團體今天在臉書上宣布，已經收到24000份連署書，達到成案門檻。國民黨立院黨團發新聞稿指出，警...

不涉政治 台東天后宮不借場地辦罷免活動

罷免台東縣立委黃建賓的「挫冰行動」志工團體，原訂於11日星期五在台東市天后宮舉辦造勢晚會，未料，天后宮今發新聞稿緊急聲明...

花蓮議長張峻交500份連署書 多是藍營黨員簽切割傅崐萁

花蓮縣議長張峻上周公開表態，支持罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，今天將收集的500份連署書交給罷免團體「微光花蓮」，表示...

彰化罷團小蜜蜂到府收件 領銜人：川普幫忙對付中國

彰化縣第三選區罷免立法委員謝衣鳯公民團體，今起推出「小蜜蜂到府收件」，兩張即可到府收；罷免謝衣鳯團體領銜人陳世雄今表示，...

司法偵辦罷免行動 台南藍營黨工曝罷綠連署受阻現況

檢調偵辦林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，國民黨南市黨部兩名幹部遭收押，讓地方藍營感到大環境相當逆風。1名...

王鴻薇提告罷團妨礙名譽 控柯建銘助理抹黑

罷團二階段連署持續進行中，罷團帳號近期發文指國民黨立委王鴻薇在市場對不願意握手的民眾說無恥。王鴻薇不忍了今天發臉書駁斥指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。