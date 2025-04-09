罷團宣布二階連署達標 羅智強向支持者喊話出門投票
罷免國民黨立委羅智強團體今天宣布二階連署達標，羅智強則表示，罷免發起開始就知道連署一定會過，他和團隊很早就在為進入三階投票做好全面迎戰的準備，也呼籲支持者未來罷免投票時，要出門投下「不同意罷免票」。
罷免團體「大安強強滾－罷免羅智強」公民團隊今天宣布，罷免羅智強的第二階段連署已正式突破2萬4000份，達成法定門檻。
羅智強則在晚間於臉書粉絲團發文表示，當幕僚傳來這個消息時，他正準備在立法院質詢官員，心情平靜如常，沒有太多波瀾。結束質詢後，照例回到選區，繼續走「大安百萬步」，挨家挨戶送出他的感謝信。
羅智強指出，他知道很多朋友都替他感到擔心，他不會說「不要擔心」，因為大家的關心，是他前進的力量。但他也想說「不需要過度擔心」，從罷免發起的第一天起，他就知道連署一定會過，他和團隊很早就在為罷免進入三階投票準備。
羅智強表示，罷團宣布他成為首位二階達標的在野黨立委，也不全然是壞事。這像是提前按下了一個警報，讓他和團隊更早吹響行動的號角，做好全面迎戰的準備。今天的走街過程，他感受到大家開始動起來了，這是一個重要的轉捩點。
羅智強指出，根據最新罷免民調，有55.8%的大安區選民反對罷免，支持罷免者為34.7%。這數字與他內部的民調幾乎一致，支持他的比例比反對者多出近2成，但他更擔心在支持者中，有近1/3不知要投下「不同意罷免票」，也就是即使支持者多於罷免方，只要大家沒有「出來投票」，他仍有可能被罷免。
羅智強表示，面對罷免，內心並無太多負面情緒。相信這是讓他歷練與成長的試煉。但這不只是他個人的戰役，這是所有在野同志共同面對的試煉，也是台灣民主制度能否維繫的關鍵戰役，更是台灣民主體制的一道分水嶺。為了下一代的未來，他會全力以赴，讓大家攜手團結，迎戰不義罷免。
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