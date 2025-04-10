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北市議會開議 認養大罷免成話題

聯合報／ 記者楊正海邱書昱王思慧／連線報導
台北市議會昨天開議。記者楊正海／攝影
台北市議會昨天開議。記者楊正海／攝影

台北市議會昨開議，藍、綠在開會前各自開黨團會議，「大罷免」成關注重點，民進黨議會黨團表示，因黨中央「人民是頭家」政策宣講「台北場」周日登場，要力邀支持者參加；國民黨團也表示，未來將全力以赴迎戰大罷免行動。

各地掀起大罷免潮，罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶團體昨展開二階段連署，兩團體皆表示，預計在40天內達到3萬份連署，同時周末人流量多的時間舉辦活動。

國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，針對罷免雙吳，由在地議員「認養」，也就是地方議員須負責一定的連署份數；也希望議員與被罷免的國民黨5立委「聯防」加強文宣攻勢。

國民黨議會黨團昨中午也討論如何迎戰大罷免行動，並請罷免吳思瑤團體召集人賴苡任參加。

國民黨議員汪志冰指出，賴苡任領完二階罷免連署書後，已打印好1000份，卻接到中選會電話，提醒若大量印連署書，邊框大小不可有分毫之差，否則直接打入「無效連署單」，中選會「名不虛傳」坐實是民進黨開的。

民進黨北市議會黨團舉行黨團會議，民進黨台北市黨部主委張茂楠、執行長陳嘉行及民進黨中央黨部主席室主任周威佑出席，討論黨中央舉辦的「人民是頭家」台北場，要邀請支持者參加。

花蓮縣議長張峻上周公開表態，支持罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，昨將收集的500份連署書交給罷免團體；國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，張峻當過黨部主委，曾口口聲聲說是正藍軍，如今讓曾跟他共事的朋友感到很心痛、不值。

罷免

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