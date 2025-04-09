快訊

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

竹市里長陪里民拿回連署書 罷團指不中立擬告發

中央社／ 新竹市9日電

竹市武功里長陳海鋒遭控昨天帶著民眾拿回已簽好的連署書。陳海鋒今天說，有里民不清楚內容就填寫，因此陪同取回。罷團說，陳海鋒疑違反選罷法並涉行政不中立，擬告發。

1名網友在網路社群Threads貼文，昨天到新源市場旁進行罷免連署時，1名男子帶著多人到場辱罵志工「在這邊作亂」，不准志工在現場寫連署，所幸有警員到場維持秩序，後來才得知該男子為武功里長。

陳海鋒今天接受中央社記者電訪表示，昨天有里民到里辦公室稱她在市場旁簽了罷免連署書，但不清楚是在連署什麼內容，因此陪同前往拿回已簽的連署書。

陳海鋒說，他只是提醒現場志工要向民眾說清楚，並建議不要一直拉不知情的里民填寫，沒有辱罵，也無阻擾罷免連署行為，「我只是嗓門大了點」。

新竹雙罷總部領銜人戴振博向中央社記者表示，志工絕無勉強或誤導行為，一切基於個人自由意志，陳海鋒疑干預人民行使罷免權利，疑違反「選罷法」並涉及行政不中立，已委任律師團隊，擬告發陳海鋒並追究其相關責任。

罷免

延伸閱讀

罷團稱罷免羅智強二階達標 國民黨團嗆：造假判重刑

台北市議會今開議 大罷免成藍、綠黨團會議焦點

花蓮議長張峻交500份連署書 多是藍營黨員簽切割傅崐萁

彰化罷團小蜜蜂到府收件 領銜人：川普幫忙對付中國

相關新聞

罷團稱罷免羅智強二階達標 國民黨團嗆：造假判重刑

罷免國民黨立委羅智強的罷免團體今天在臉書上宣布，已經收到24000份連署書，達到成案門檻。國民黨立院黨團發新聞稿指出，警...

不涉政治 台東天后宮不借場地辦罷免活動

罷免台東縣立委黃建賓的「挫冰行動」志工團體，原訂於11日星期五在台東市天后宮舉辦造勢晚會，未料，天后宮今發新聞稿緊急聲明...

花蓮議長張峻交500份連署書 多是藍營黨員簽切割傅崐萁

花蓮縣議長張峻上周公開表態，支持罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，今天將收集的500份連署書交給罷免團體「微光花蓮」，表示...

彰化罷團小蜜蜂到府收件 領銜人：川普幫忙對付中國

彰化縣第三選區罷免立法委員謝衣鳯公民團體，今起推出「小蜜蜂到府收件」，兩張即可到府收；罷免謝衣鳯團體領銜人陳世雄今表示，...

司法偵辦罷免行動 台南藍營黨工曝罷綠連署受阻現況

檢調偵辦林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，國民黨南市黨部兩名幹部遭收押，讓地方藍營感到大環境相當逆風。1名...

王鴻薇提告罷團妨礙名譽 控柯建銘助理抹黑

罷團二階段連署持續進行中，罷團帳號近期發文指國民黨立委王鴻薇在市場對不願意握手的民眾說無恥。王鴻薇不忍了今天發臉書駁斥指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。