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罷團稱罷免羅智強二階達標 國民黨團嗆：造假判重刑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照片

罷免國民黨立委羅智強的罷免團體今天在臉書上宣布，已經收到24000份連署書，達到成案門檻。國民黨立院黨團發新聞稿指出，警告罷免團體連署書若造假、抄襲，是偽造公文書七年以下徒刑的重罪。羅智強委員得到在地認同有目共睹，不容罷團抺黑、扭曲，也提醒配合民進黨的青鳥們懸崖勒馬，否則七年重刑等著你。

國民黨團表示，也要問問行政院長卓榮泰，現在美國對等32%高關稅正籠罩台灣、國難當頭，罷團正事不做，還當家鬧事、製造對立。卓揆高喊團結，是喊假的嗎？還是罷團不甩卓揆？還是與卓揆在唱雙簧？民進黨政府要不要出來好好向國人說清楚，講明白。

國民黨團強調，依據風傳媒在今年3月31日所做的民調，北市六選區高達近六成（55.5%）的民眾反對大惡罷，僅有三成（32%）民眾支持「反民主惡罷」，更有55.8%在地民眾反對罷免羅智強，認為罷免會成功的在地民眾僅有20.5%，比支持惡罷的民眾更低，代表當地的主流民意厭惡民進黨所推動的「大惡罷」，在地過半民眾支持認真做事、服務地方的羅智強委員，實實在在的民調中充分展現。

國民黨團表示，呼籲拿著民進黨奶水的側翼、青鳥、罷團，法律之前人人平等，「今日用力抄，明日土城看守所等你」，偽造公文書是公訴罪，「無法撤告」、「無法和解」，今日為了蠅頭小利出賣靈魂，明日就要為了今日所做所為付出代價。「到時民進黨用完即丟會來救你嗎？這些年甘於做民進黨側翼打手們，鋃鐺入獄的所在多有，還需要逐一點名嗎？懸崖勒馬、回頭是岸。」

罷免 羅智強

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