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不涉政治 台東天后宮不借場地辦罷免活動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
罷免台東縣立委黃建賓的「挫冰行動」志工團體，原訂於11日星期五在台東市天后宮舉辦造勢晚會，未料，天后宮今發新聞稿緊急聲明基於不介入政治鬥爭漩渦，婉拒出借廣場辦罷免活動。記者尤聰光／攝影
罷免台東縣立委黃建賓的「挫冰行動」志工團體，原訂於11日星期五在台東市天后宮舉辦造勢晚會，未料，天后宮今發新聞稿緊急聲明基於不介入政治鬥爭漩渦，婉拒出借廣場辦罷免活動。記者尤聰光／攝影

罷免台東縣立委黃建賓的「挫冰行動」志工團體，原訂於11日星期五在台東市天后宮舉辦造勢晚會，未料，天后宮今發新聞稿緊急聲明婉拒出借廣場辦活動。挫冰行動總部表示，不影響活動舉行，歡迎大家踴躍參加。

天后宮表示，原訂4月11日晚間出借廣場給大罷免宣講活動案，由於壓力沉重、董監事會與董事長林有德討論決定，已向借場地代表表達本宮基於不介入政治鬥爭漩渦立場婉拒出借廣場辦活動，並已獲借場地方的同意諒解。

林有德指出，本案原先同意出借後，由於涉及挫賓行動。董監事們承受壓力，即與他討論確立不涉入大罷免行動婉謝出借場地，才會發聲明敬告各界週知諒察。

挫冰行動總部表示，原本明天就要進駐測試燈光音響，今天突收到天后宮不願借場地，讓他們錯愕，目前活動場地可能在四維路，若沒辦法就會在總部前舉行，活動絕對如期舉行。

罷免

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