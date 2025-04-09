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花蓮議長張峻交500份連署書 多是藍營黨員簽切割傅崐萁

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議長張峻今天將收集的500份連署書交給罷免團體「微光花蓮」，表示連署書很多是國民黨黨員所簽，要與傅崐萁切割。圖／微光花蓮提供
花蓮縣議長張峻今天將收集的500份連署書交給罷免團體「微光花蓮」，表示連署書很多是國民黨黨員所簽，要與傅崐萁切割。圖／微光花蓮提供

花蓮縣議長張峻上周公開表態，支持罷免國民黨立法院黨團總召傅崐萁，今天將收集的500份連署書交給罷免團體「微光花蓮」，表示連署書很多是國民黨黨員所簽，要與傅崐萁切割，強調「這不是報復，是淨化」，後續會陸續將更多完成的連署書交出去。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，雖然罷免是公民的權益，不過張峻當過主委，曾口口聲聲說是正藍軍，還說自己是國民黨忠貞的幹部黨員，如今卻幫助罷免藍營立委，讓一些曾跟他共事的朋友感到很心痛、不值。

張峻表態罷免傅崐萁，這一周持續衝高第二階段連署書份數，今天親自將一疊約8公分厚、近500份，加上自己簽的連署書，交給罷免領銜人李美玲。

張峻表示，這批連署書很多是國民黨黨員簽署，這些黨員認為只要與傅崐萁切割，就不會讓國民黨向下沈淪；今天送交首批連署書只是開始，後續還會將更多完成的連署書，分批交給微光花蓮團隊，強調罷免是憲法賦予人民的權利。

微光花蓮表示，清明連假過後，花蓮收連署書與連假相比較不熱烈，目前收到的連署書已有一定的份量，近期會對外宣布收到的件數，相信議長這次交連署書後，有機會持續炒熱連署熱潮。

另外，微光花蓮今天分享收到來自監獄受刑人的信件與連署書，該受刑人在信中提到，聽聞罷免連署收件速度減緩，因此寫信給微光，希望透過簽下1張罷免連署書，換10張空白連署書。微光花蓮表示，受刑人只要沒有褫奪公權，都能參與連署，因此團隊將寄出空白連署書給受刑人。

罷免

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