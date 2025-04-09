彰化罷團小蜜蜂到府收件 領銜人：川普幫忙對付中國

彰化縣第三選區罷免立法委員謝衣鳯公民團體，今起推出「小蜜蜂到府收件」，兩張即可到府收；罷免謝衣鳯團體領銜人陳世雄今表示，美國總統川普幫忙對付中國，台灣人民也要自覺罷免跟中共互通聲息的國民黨立委。

「缺衣不可」彰化罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，彰化二階連署前冷後熱，越來越多民眾參加，清明連假時二階連署6千多分，經過這幾天努力應有9千多分，罷團再接再厲推出小蜜蜂到府收件，民眾準備身分證、印章，連絡收件單位後在家等志工，志工登門時會出示背心、志工證。

面對國民、民眾兩黨呼籲「懸崖勒馬」停止大罷免，朝野團結面對美國祭出32%關稅。陳世雄說，國民黨想用川普關稅戰造成的恐慌阻止大罷免，就像本來要出門倒垃圾，中途接到電話通知「你忘了繳水電費」，難道就放棄圾倒垃圾，先去繳水電費嗎？

陳世雄表示，川普幫台灣對付中國，台灣人民必須「丟垃圾」，把國民黨這些跟中共勾結禍害台灣的國民黨立委丟出立法院；彰化民眾較保守，怕連署會怎樣，現在是民主時代，連署不會有人敢怎樣，大家要勇敢站出來，罷團有信心達標，預計5月初完成二階連署，整理名冊後在5月中旬送中選會。

除了「小蜜蜂到府收件」，罷免再提謝家標購台糖土地興建豪宅一事，直指謝家第三代耍特權。謝衣鳯陣營對罷團的行動和文宣一概不回應。彰化溪州地方人士指出，謝衣鳯家族在前總統蔡英文執政時期，按照國營事業台糖公司公告規定標購土地，比底標和第二高的標售價高出很多，今謝家被質疑為什麼可買台糖土地，應先問蔡前總統和前經濟部長。