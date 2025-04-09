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司法偵辦罷免行動 台南藍營黨工曝罷綠連署受阻現況

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
民進黨台南市黨部連假4天在市區觀光美食街設立連署攤，主委郭國文宣講。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部連假4天在市區觀光美食街設立連署攤，主委郭國文宣講。圖／民進黨台南市黨部提供

檢調偵辦林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊疑涉偽造文書等案，國民黨南市黨部兩名幹部遭收押，讓地方藍營感到大環境相當逆風。1名被傳喚後請回的黨工說，司法偵辦後，改採挨家挨戶尋求簽罷免書，結果不少民眾寧可不簽，「避免出事」。

這名黨工指出，在賴清德總統本命區要罷免民進黨立委很困難，從年初到現在，黨部要付費租借場地，在人潮眾多的區域成立罷免總部，沒有一個店家敢接受，大家都怕被民進黨查水表；後來他們去中西區水仙宮市場擺攤，請民眾連署罷免，也總是遭到隔壁店家驅趕。

黨工表示，店家紛紛說「你們不要在這邊啦、不要害我」，他們只好一直換位置擺攤，結果被指控沒設連署站；事實是花錢也租不到場地，幾個月來，店主聽到要罷免立委林俊憲、王定宇，都迅速拒絕稱「不想被查水表」，擺攤又讓附近攤商嚇得要死，到處被趕。

他說，黨部人員如今更面臨首起罷免司法偵辦，黨部改採開大門、走大路，挨家挨戶尋求支持者簽署罷免書，結果很多人看到地檢署搜索新聞，直說「不敢連署」、「幫你們連署會被抓」；即使黨工向支持者、親朋好友不斷說明這是公民合法權利，還是有人寧可不簽，避免出事，願意幫忙的，則是用信封袋將連署書密封，從外面完全看不出是什麼，再請他去收，很害怕被鄰居或有心人士看到。

「在台南要罷免綠委，我覺得真的很困難！」黨工直言，，對比民進黨台南市黨部聲援大罷免連署，清明連假在人潮洶湧的中西區國華街設攤，市長黃偉哲都現身宣講，宛如嘉年華般盛大進行；他們現在只能一個、一個連署，速度非常慢，甚至有些支持者其實有心支持罷免，但噤若寒蟬，很怕被抓。

黨工指出，原本討論認為黨部辦公室不適合作為罷免總部，避免被綠營質疑政黨介入，但現在民進黨主席賴清德都宣告投入大罷免，他們也決定將黨部作為罷免綠委總部，推動罷免。至少支持者進入後，有個安心的地點、環境放心簽署連署書，希望時間能來得及。

民進黨台南市黨部連假4天在市區觀光美食街設立連署攤，主委郭國文宣講。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部連假4天在市區觀光美食街設立連署攤，主委郭國文宣講。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部連假4天在市區觀光美食街設立連署攤，市長黃偉哲現身宣講。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨部連假4天在市區觀光美食街設立連署攤，市長黃偉哲現身宣講。圖／民進黨台南市黨部提供

罷免

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