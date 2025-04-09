罷免蘇巧慧、張宏陸團體今二階領件 領銜人曝新策略

大罷免進入二階連署，罷免民進黨新北市立委團體今上午赴中選會領件，其中罷團「走投無陸」領銜人吳禹辰表示，估計最少要3萬份至3萬2000份左右的安全門檻，是需要大家團結的時候，除了加大力度架設固定連署據點外，也會新增「機動連署戰隊」走入市場及鄰里街道。

吳禹辰表示，今天罷免民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城、民進黨議員陳乃瑜的團體一起來領件，可以看到近期台灣人對於川普關稅感到措手不及，但昨天立法院開會，民進黨還試圖癱瘓議事進行、霸占主席台，國難當頭應該要去找到後續的解決之道，民進黨立委卻持續用散漫態度癱瘓議事進行。

吳禹辰質疑，張宏陸在他們提出罷免過程中，有幾次認真回應選民訴求？從不檢討當三屆立委中，一次比一次票數還要少，甚至在這屆的選舉中比上一屆的票數少了整整1萬票左右，其他其他區域的罷免團體也是一樣，民黨委員從來不正面回應，只會把過錯推到選民身上，呼籲包含張宏陸在內的民進黨委員盡快放下屠刀立地成佛。

對於二階連署份數，吳禹辰說，估計最少要3萬份至3萬2000份左右的安全門檻，二階真的是需要大家團結的時候、需要分數比較多，因此新北市所有罷免綠委團體會相互支援收件，代理收受、轉交給對應罷免團體；其次會加大力度去架設固定連署據點，並增開機動連署，包含在捷運出口跟菜市場等地方，搭配「機動部隊」走進每一個鄰里街道，「在第二階段會著重在團結及加大力度在各種據點架設上。」