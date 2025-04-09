罷羅廷瑋傳聞多連署受干擾？罷團宣布暫停公布進度

全台大罷免潮，罷免二階連署倒數計數，台中罷免第六選區國民黨立委羅廷瑋的罷免團體「敲羅行動」今表示，近期中六選區流傳「連署達標不用再連署」、「一階通過就能跳過二階」、「只簽一次就夠」等錯誤訊息，罷團宣布今起暫停對外公布連署份數，以免遭有心人士操作，干擾連署進度。

羅廷瑋表示，目前立法院開議，他的第一任務就是爭取更多的建設與福國利民的法案給台中市市民。

罷團「敲羅行動」表示，近期中六選區流傳多起錯誤訊息，包括「連署達標就不用再連署」、「一階通過就能跳過二階」、「只簽一次就夠」等，這些全是錯誤且極具誤導性的假消息。罷團嚴正澄清，罷免必須依法完成各階段程序，每一張有效連署書都至關重要，沒有所謂「夠了就好。」

罷團強調，為防止謠言繼續影響士氣，也為了讓資源專注在連署書的填寫上，即日起「暫時停止對外公布連署進度與份數」，並將接下來的每一天都當作最後一天來衝刺。「我們的目標不只是達標，而是超越門檻、確保不補件，穩健推進最終三階投票，填寫連署書一刻都不能停。」

罷免團體強調，目前距離連署截止只剩最後17天，已進入關鍵決戰時刻，需要每一位關心中六選區、重視民意監督的市民站出來，用實際行動表達態度，不接受傲慢與背離選民的民意代表。除了自己完成連署，更請大家帶親朋好友一同參與連署，一起完成這場公民自主的歷史行動。