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「雙吳」全台最危險綠委？罷團二階連署喊40天衝3萬

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
罷團「憶事吳成」表示，會依照招募志工狀況來拓點。記者邱書昱／攝影
罷團「憶事吳成」表示，會依照招募志工狀況來拓點。記者邱書昱／攝影

罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶團體今天展開二階段連署，並於各自選區相繼開幕連署站，首日就有民眾前來連署。兩團體皆表示，預計在40天內達到3萬份連署，同時在六、日人流量多的時間舉辦活動。

「雙吳」位於選民結構藍大於綠的北市，綠營內部評估若藍營持續熱戰，恐怕會是全台最危險兩席綠委，須謹慎應戰。

罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人劉思吟表示，今天是第二階段連署首日，上午會在青年公園噴水池、下午則是在雙和市場，目前規畫在中正萬華區會選4加1個據點設立連署站，同時也會招募志工，再依志工人數取決是否向外拓點。

劉思吟表示，選區的議員服務處也會有收連署書，包含國民黨中正萬華區黨部、市黨部也會協助幫忙，而據了解民眾黨也會幫忙收取連署書，同時在周六、周日人流量多的時間會舉辦大型活動。

劉思吟說，二階段連署份數目標額度達3萬到3萬2千份，希望能夠在40天內達成。她也分析，以2024年立委選舉，國民黨候選人鍾小平在三腳督的狀況，得票有5萬多票，由此推估二階能夠達標。

另一方面，士林北投罷免團體「地動刪瑤」表示，現階段會以2處據點，今天首日已有不少民眾前來簽署，士北的收件份數目標是衝到3萬5千份，也預計能在40天內收件完成。

罷團「地動刪瑤」在當地2處選址設立連署站。圖／地動刪瑤提供
罷團「地動刪瑤」在當地2處選址設立連署站。圖／地動刪瑤提供
罷免吳沛憶團體「憶事吳成」於青年公園噴水池設立連署站。記者邱書昱／攝影
罷免吳沛憶團體「憶事吳成」於青年公園噴水池設立連署站。記者邱書昱／攝影
罷團「地動刪瑤」表示，二階連署首日就有民眾前來連署。圖／地動刪瑤提供
罷團「地動刪瑤」表示，二階連署首日就有民眾前來連署。圖／地動刪瑤提供

罷免

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