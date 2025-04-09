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網傳罷團志工穿蔡其昌背心騙連署 罷蔡聯盟籲提供具體證據

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
罷免台中市民進黨立委蔡其昌第一階段連署已過關，目前邁入二階連署。圖／罷免蔡其昌行動聯盟提供
罷免台中市民進黨立委蔡其昌第一階段連署已過關，目前邁入二階連署。圖／罷免蔡其昌行動聯盟提供

罷免台中市民進黨立委蔡其昌進入二階連署，網傳有罷團志工穿著印著「蔡其昌」的背心，騙民眾填寫罷免蔡其昌連署書，不知情的民眾簽完了懊悔不已。罷免蔡其昌行動聯盟今指出，事實的釐清不應止於「留言感謝與呼籲小心」，籲蔡其昌與相關單位應主動提供具體證據，公開時間地點與涉事人員身分特徵，讓社會大眾檢驗真假，否則便有失公信。

蔡其昌昨在臉書發文指出，感謝大家成為他的分身，協助留意各種可能的奧步。他們也會持續追蹤與調查，對於任何違法行為，絕對不會姑息放過。

蔡其昌說，從拿「臺灣尚勇」春聯發放來當罷免理由、一階段有近百位死亡者連署就已經夠離譜了，接下來勢必會有更多奧步接踵而來，會做好萬全準備。

罷免蔡其昌行動聯盟指出，若真有此事件發生，對冒名行徑感到遺憾與憤慨，並全力支持蔡其昌與其團隊依法提告、捍衛自身權益。無論立場如何，任何人都不該被冒用名義，亦不該以欺騙手段連署。始終堅持依法推動罷免、公開透明、絕不容許任何扭曲民意的手段。

罷免蔡其昌行動聯盟表示，但若此事件並未發生，或為虛構、誇大不實的操作，乃至於被用作抹黑罷免行動、誤導社會觀感，則對蔡其昌團隊或其支持者的行為深表遺憾。罷免是人民正當且合憲的民主手段，應被尊重，而非被無端污名化或模糊焦點。

罷免蔡其昌行動聯盟強調，事實的釐清不應止於「留言感謝與呼籲小心」，誠懇呼籲蔡其昌與相關單位應主動提供具體證據、公開時間地點與涉事人員身分特徵，讓社會大眾檢驗真假，否則便有失公信，也辜負其自稱「台灣尚勇」的口號。

罷團重申，罷免不是兒戲，也不該成為選舉口水與政治鬥爭的犧牲品。罷免蔡其昌，是民意的選擇，將秉持理性、公正、廉明的原則繼續推動，對抗任何干擾、誣衊與奧步。

罷免

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