罷免北市「雙吳」二階連署領表 拚40天達標

大罷免浪潮來襲，罷免民進黨北市立委吳思瑤、吳沛憶團體昨到中選會聯合領取第二階段連署書，喊出要在40天達成目標，盼在5月20日賴清德總統上任周年時，送一份「大禮」。

罷免吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任說，過去一周，美國對台加徵關稅，但吳思瑤身為立委完全沒在關心台灣中小企業，都已發生國難了，卻天天喊著要大罷免別人，種種表現、言行讓很多台灣人非常失望。

賴苡任說，雖然二階法定有60天時間，但目標會用40天時間收到3萬5千件，「40天後我們可以送給賴清德一份大禮，就是罷免吳思瑤二階聯署書」。

罷免吳沛憶團體「憶事吳成」召集人劉思吟說，美國祭32％關稅，吳沛憶完全不顧中正萬華選區，周末跑到花蓮去罷免藍營立委，身為執政黨立委，不關心老百姓經濟問題，還去加油添火，「請問你是打算不當台北立委？周末跑去花蓮罷免，是打算接下來要待在花蓮？」