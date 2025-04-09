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林右昌現身桃議會 藍營質疑為大罷免

聯合報／ 記者陳俊智李定宇／連線報導
民進黨秘書長林右昌（左2）昨低調赴桃園市議會，與黨籍議員、桃園黨部幹部開閉門會。記者陳俊智／攝影
民進黨秘書長林右昌（左2）昨低調赴桃園市議會，與黨籍議員、桃園黨部幹部開閉門會。記者陳俊智／攝影

罷免二階連署進入最後衝刺階段，民進黨秘書長林右昌昨低調現身桃園市議會，與黨籍議員、桃園市黨部閉門開會，停留40分鐘後離去。外傳林右昌是為罷免6席藍委而來，但綠營黨團總召李宗豪說，林是來關心美國關稅對產業的衝擊。

桃園市議會昨開定期會，市長張善政施政報告，民進黨團質詢結束後，上午10時40分在黨團辦公室集合，林右昌低調現身，除綠營議員，市黨部主委黃傅淑香也到場，閉門會到11時20分，林在李宗豪等人陪同下離開。

林正準備離去時，國民黨議員詹江村追上大喊：「秘書長你來關心大罷免嗎？但我們現在關心的是桃園受美國關稅新制的影響。」綠營議員見狀群起阻擋，詹一度與議員許家睿拉扯，氣氛火爆；林則未停留，快步走出議會。媒體詢問來意為何？林僅稱「總召會說明」。

詹江村說，林右昌來議會，就是談大罷免如何衝連署數量，「我們關心關稅，他們關心大罷免，這就是我們的執政黨」。無黨籍議員謝美英昨質詢說，美國關稅衝擊大，還有黨團閉門會議談罷免，「國難當前，應摒除顏色，大家都是台灣隊」。

「來桃園關心美國關稅問題，沒有談到大罷免。」李宗豪說，桃園很多中小型企業受影響，林右昌希望透過黨籍議員掌握地方狀況，也希望由議員宣傳中央的應對措施，呼籲外界不用影射。

據了解，民進黨已轉換策略，從空戰轉為巷戰，助攻大罷免。民進黨議員張維倩、戴瑋姍昨到板橋國泰市場，與罷團聯合掃街。

民進黨北市黨部昨也赴濱江市場宣傳罷免連署。北市黨部主委張茂楠說，對美談判政府不會停止，罷免也不會停止，這是攸關台灣未來行政、國安體系運作。

張善政 戴瑋姍 林右昌 罷免

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