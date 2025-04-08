辭玉山航空總經理 續挺罷免？台灣鷹爸：有人邀請全力以赴

先前出面力挺罷免的前飛官徐柏岳今天證實，2日已辭玉山航空總經理職務，今天完成交接，主要是為了公司能夠正常運作不再被抹黑攻擊，且籌設階段性任務已完成，因此自請離職；若有人邀請罷免活動，他會全力以赴。

「台灣鷹爸」徐柏岳1日出席「退役將領挺身反共護台－大路跑大縱走」記者會時說，他站出來前確實有猶豫，也詢問他2個軍校畢業的孩子怎麼看，結果孩子告訴他，「爸，我們願意為台灣犧牲」；他的孩子告訴他可以為國捐軀，他有什麼好可恥的，尤其台灣五、六年級生在美好年代已被騙夠了，他是為愛挺身而出。徐柏岳後續被踢出空官校友Line群組。

針對辭去玉山航空總經理職務一事，徐柏岳今天透過文字表示，為了公司能夠正常運作、不再被抹黑攻擊，為了台灣能夠團結和諧，且籌設階段任務已完成，因此他決定自請離職，感謝大家關心，一起圓滿台灣的天空。

至於接下來是否仍會參與罷免活動，徐柏岳告訴中央社記者，「有人邀請全力以赴」。