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綠營立委林岱樺宣布自辦罷免宣講 正國會+湧言會11議員相挺

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺宣布，周六將舉辦罷免宣講，預計會有11名高雄市議會現身。圖／取自林岱樺臉書
立委林岱樺宣布，周六將舉辦罷免宣講，預計會有11名高雄市議會現身。圖／取自林岱樺臉書

高雄綠營立委市長提名競爭激烈，立委林岱樺先前未獲邀參加邱議瑩、賴瑞隆主辦的罷免宣講，今天霸氣宣布，4月12日也將舉辦「守護高雄」宣講活動，除同黨立委外，另有11位正國會及湧言會議員到場相挺，地點跟邱議瑩、柯志恩一樣，也是選在鳳山龍成宮。

林岱樺表示，這段時間以來，不適任立委在國會惡修財劃法、亂砍總預算、破壞憲政制度，罔顧人民權益，造成一連串亂象。針對不公不義的修法與賣台行徑，我們一次講清楚、說明白，讓鄉親了解台灣的未來為何深受其害；更讓賣台的立委與政黨知道，台灣人有撥亂反正的骨氣，就從罷免開始。

林岱樺說，周六（4月12日）她會到鳳山五甲龍成宮舉辦活動，透過宣講向鄉親朋友們說明，為什麼要站出來挺台灣、顧未來。

這場活動預計邀請立委李昆澤、邱志偉、蔡易餘，以及青年局前局長張以理到場，另有高市黨部主委黃文益等11位正國會及湧言會議員也在出席名單上，宣傳海報未見新潮流菊系議員。

立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆與許智傑爭取下屆市長提名，3月16日起陸續舉辦罷免宣講爭取曝光。除林岱樺外，其餘3人互相支援、相處融洽，屢引發外界質疑林遭同黨「邊緣化」。

罷免

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