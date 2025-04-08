不想被大陸管就要簽罷免聯署 核四前廠長王伯輝：有何關聯？

大罷免二階連署進入倒數，核四前廠長王伯輝表示，日前罷免團體和自己說「不要被大陸人管就來簽聯署」，他強調，現在台灣更重要的是能源政策和對等關稅的影響，而非給不給誰管，政治人物用誠信治國也是台灣最需要的。

王伯輝表示，昨天上午騎車在汐止火車站等紅綠燈時，2個拿著標語的人向自己說，「阿伯，你要大陸人來管台灣嗎？不要的話就快點來簽罷免」，聽到這樣的話，心裡實在不是滋味，請問罷免和被誰來管有什麼關聯？政府搞綠電貪汙都不說，卻用被誰來管來爭取罷免，既無聊又偏激。

王伯輝指出，前幾天有反核團體私下和自己說，現在風向早已改變，再反核下去已經沒有意義，但執政黨仍繼續堅持反核；而美國祭出的對等關稅考驗需要大家共同面對，人民眼睛是雪亮的，也不是沒有感覺，都希望政治人物要有誠信和互相合作，但像柯建銘認為誰應該坐C位就是標準的負面形象。

王伯輝說：「能源、關稅議題相較罷免誰更為重要，而不是要不要給誰管，所有從政的人都應該要誠實，這才是台灣之福，無論是誰，能源、關稅、老百姓與小企業的生存搞好，我就尊敬你。」