快訊

關稅戰屠殺全球股市…他問房價跌嗎？「1條件」曝蛋殼恐跌爆

台股下挫772點收18,459點 台積電守住800大關、高價股剩10千金

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場 「史詩級崩盤最終將大跌80%」

林右昌低調赴桃園議會 藍議員質疑為大罷免而來

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨秘書長林右昌（右）低調赴桃園市議會，與黨籍議員、桃園黨部幹部開閉門會。記者陳俊智／攝影
民進黨秘書長林右昌（右）低調赴桃園市議會，與黨籍議員、桃園黨部幹部開閉門會。記者陳俊智／攝影

民進黨秘書長今天上午低調赴桃園市議會民進黨團辦公室，與黨籍市議員開閉門會，短暫停留40分鐘離去，對媒體詢問「會議談了那些內容」均不語；國民黨議員詹江村質疑林右昌是為了大罷免而來，民進黨團總召李宗豪則回應林是來關心美國關稅對桃園產業的衝擊。

桃園市議會民進黨團對外稱林右昌是臨時決定要來，但據了解，行程昨晚就敲定，會議除了10多名黨籍議員，還有民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香等重要幹部。

林右昌今早低調現身桃園議會，快步走進黨團辦公室，黨籍議員幾乎全員到齊，閉門會從10時40分開到11時20分左右，隨後在總召李宗豪、議員余信憲、陳治文和工作人員陪同下從大門離開；過程中，國民黨議員詹江村大喊「秘書長你來關心大罷免嗎」，林未理會，而媒體詢問今天來訪目的，身旁工作人員說「等等會統一說明」，但林直接上車，未做為應。

「秘書長今天來桃園是關心美國32%關稅問題，沒有談到大罷免。」李宗豪表示，桃園市工業重鎮，很多中小型企業受到影響，秘書長今天來，是希望透過黨籍議員掌握地方狀況，也希望由議員當連結，布達中央即將做的應對措施；李宗豪也呼籲詹江村不用多做影射，「如果真的要談罷免，我們可以去其他地方，為什麼要選桃園市議會」。

民進黨秘書長林右昌（左2）低調赴桃園市議會，與黨籍議員、桃園黨部幹部開閉門會。記者陳俊智／攝影
民進黨秘書長林右昌（左2）低調赴桃園市議會，與黨籍議員、桃園黨部幹部開閉門會。記者陳俊智／攝影

罷免

延伸閱讀

未談關稅 林右昌臉書倡：清明返鄉別忘大罷免連署

民進黨籌備成立青年局 林右昌現身立院與立委討論局長人選

初選暖身賽？藍議員批新北宣講「人民被當工具」 曝現場座位空一片

猛攻藍營！林右昌喊話「罷紅委」 劉世芳大談藍白砍租金補貼

相關新聞

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭大家應該要團結

美國總統川普宣布提高對台關稅到32%，引起全台震動，行政院長卓榮泰昨與藍、綠、白3黨團朝野協商，盼合作共度難關，不過綠營...

不想被大陸管就要簽罷免聯署 核四前廠長王伯輝：有何關聯？

大罷免二階連署進入倒數，核四前廠長王伯輝表示，日前罷免團體和自己說「不要被大陸人管就來簽聯署」，他強調，現在台灣更重要的...

林右昌低調赴桃園議會 藍議員質疑為大罷免而來

民進黨秘書長今天上午低調赴桃園市議會民進黨團辦公室，與黨籍市議員開閉門會，短暫停留40分鐘離去，對媒體詢問「會議談了那些...

川普祭重稅綠續催大罷免 民進黨部嗆：攸關國家運作

大罷免陸續進入二階段，部分連署進入倒數，民進黨北市黨部今赴濱江市場宣傳連署，面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民...

罷免「雙吳」二階領表 罷團送賴清德上任周年大禮

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶團體今到中選會領表第二階段連署表格，罷團表示「雙吳」會互相代收連署書，40天內收到目標之內連署書...

朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突

面對台灣可能陷入國際關稅戰危機，國民黨主席朱立倫昨呼籲民進黨應停止推動全台大罷免，強調國難當頭不應內耗。綠營議員張維倩及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。