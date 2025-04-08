快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

聽新聞
0:00 / 0:00

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭大家應該要團結

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）表示，日本首相說關稅風暴是「國難」，她非常認同，關鍵時刻大家應該要團結，協助國家與人民度過難關。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕（中）表示，日本首相說關稅風暴是「國難」，她非常認同，關鍵時刻大家應該要團結，協助國家與人民度過難關。記者陳敬丰／攝影

美國總統川普宣布提高對台關稅到32%，引起全台震動，行政院長卓榮泰昨與藍、綠、白3黨團朝野協商，盼合作共度難關，不過綠營仍力推大罷免。台中市長盧秀燕今天表示，日本首相石破茂把這次風暴稱為「國難」，她非常認同，關鍵時刻大家應該要團結。

盧秀燕昨晚邀請中部其他7縣市首長開線上會議，商討如何因應美國提高關稅的衝擊，會後發表7項聯合聲明，包含呼籲朝野盡快通過880億元補助、政府公股行庫1年內勿抽銀根、擴大企業到非美國的海外市場參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案等等。

媒體稍早詢問盧秀燕，目前民進黨仍力推全台大罷免，是否影響到政府因應關稅作為？盧說，日本首相石破茂把這次風暴稱為「國難」，她非常認同，這是國家重大危機，關鍵時刻要團結，最重要的目標是協助國家、產業與人民度過難關，希望大家團結。

盧秀燕指出，昨晚的8縣市首長會議中，有幾個農業縣市首長提到，行政院表示將增加採購美國農產品，或衝擊部分較弱勢的農產，呼籲與美方交涉時應避免犧牲自家產業。

盧秀燕表示，中央政府雖然宣布880億元補助等措施，但補助甚麼產業、補助多少金額等等，似乎還沒訂下明確辦法，地方政府與產業詢問中央部會，也沒有得到明確答案；兵貴神速，一刻都不能等待，盼行政院精準掌握關稅事宜，提供給有關單位與業界，好做出更精準的決策與因應。

盧秀燕今天下午將與新北市長侯友宜會面，盧說，原本安排是一般性市政交流，不過這周大家最關心的是關稅攻防，下午勢必會討論相關議題；新北是台灣最大都市，台中是全台第二，兩市的產業、製造業眾多，面臨的衝擊也更大，大家互相交流意見，可以得到更多的因應方法。

罷免

延伸閱讀

呼應盧秀燕速過880億訴求 黃健豪盼政院快規畫並說明

觀察站／後侯友宜時代勤於城際交流 擴大友誼圈為哪樁？

歐洲經貿辦事處長訪中市 市長盧秀燕盼擴大台歐經貿交流

美關稅衝擊大 盧秀燕籲：立院朝野盡速通過880億協助方案

相關新聞

林右昌低調赴桃園議會 藍議員質疑為大罷免而來

民進黨秘書長今天上午低調赴桃園市議會民進黨團辦公室，與黨籍市議員開閉門會，短暫停留40分鐘離去，對媒體詢問「會議談了那些...

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭大家應該要團結

美國總統川普宣布提高對台關稅到32%，引起全台震動，行政院長卓榮泰昨與藍、綠、白3黨團朝野協商，盼合作共度難關，不過綠營...

川普祭重稅綠續催大罷免 民進黨部嗆：攸關國家運作

大罷免陸續進入二階段，部分連署進入倒數，民進黨北市黨部今赴濱江市場宣傳連署，面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民...

罷免「雙吳」二階領表 罷團送賴清德上任周年大禮

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶團體今到中選會領表第二階段連署表格，罷團表示「雙吳」會互相代收連署書，40天內收到目標之內連署書...

朱立倫呼籲綠營停止罷免 新北綠議員稱與關稅不衝突

面對台灣可能陷入國際關稅戰危機，國民黨主席朱立倫昨呼籲民進黨應停止推動全台大罷免，強調國難當頭不應內耗。綠營議員張維倩及...

影／新北綠議員拜票式罷免 衝連署現場跳「阿罷之」

民進黨新北市議員張維倩與戴瑋姍今上午發起罷免行動，在板橋國泰市場聯合掃街促二階罷免連署份數。兩位議員選擇人潮密集、民眾互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。