綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭大家應該要團結

美國總統川普宣布提高對台關稅到32%，引起全台震動，行政院長卓榮泰昨與藍、綠、白3黨團朝野協商，盼合作共度難關，不過綠營仍力推大罷免。台中市長盧秀燕今天表示，日本首相石破茂把這次風暴稱為「國難」，她非常認同，關鍵時刻大家應該要團結。

盧秀燕昨晚邀請中部其他7縣市首長開線上會議，商討如何因應美國提高關稅的衝擊，會後發表7項聯合聲明，包含呼籲朝野盡快通過880億元補助、政府公股行庫1年內勿抽銀根、擴大企業到非美國的海外市場參展補助、跨縣市制定照顧勞工方案等等。

媒體稍早詢問盧秀燕，目前民進黨仍力推全台大罷免，是否影響到政府因應關稅作為？盧說，日本首相石破茂把這次風暴稱為「國難」，她非常認同，這是國家重大危機，關鍵時刻要團結，最重要的目標是協助國家、產業與人民度過難關，希望大家團結。

盧秀燕指出，昨晚的8縣市首長會議中，有幾個農業縣市首長提到，行政院表示將增加採購美國農產品，或衝擊部分較弱勢的農產，呼籲與美方交涉時應避免犧牲自家產業。

盧秀燕表示，中央政府雖然宣布880億元補助等措施，但補助甚麼產業、補助多少金額等等，似乎還沒訂下明確辦法，地方政府與產業詢問中央部會，也沒有得到明確答案；兵貴神速，一刻都不能等待，盼行政院精準掌握關稅事宜，提供給有關單位與業界，好做出更精準的決策與因應。

盧秀燕今天下午將與新北市長侯友宜會面，盧說，原本安排是一般性市政交流，不過這周大家最關心的是關稅攻防，下午勢必會討論相關議題；新北是台灣最大都市，台中是全台第二，兩市的產業、製造業眾多，面臨的衝擊也更大，大家互相交流意見，可以得到更多的因應方法。