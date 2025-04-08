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川普祭重稅綠續催大罷免 民進黨部嗆：攸關國家運作

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民黨呼籲執政黨停止罷免行動，民進黨北市黨部主委張茂楠嗆，談判與罷免是兩件事，罷免攸關國家未來運作，國民黨不用藉機施壓。記者洪子凱／攝影
面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民黨呼籲執政黨停止罷免行動，民進黨北市黨部主委張茂楠嗆，談判與罷免是兩件事，罷免攸關國家未來運作，國民黨不用藉機施壓。記者洪子凱／攝影

罷免陸續進入二階段，部分連署進入倒數，民進黨北市黨部今赴濱江市場宣傳連署，面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民黨呼籲執政黨停止罷免行動，黨部主委張茂楠嗆，談判與罷免是兩件事，賴政府已籌組談判小組將與美展開對話，但罷免攸關國家未來運作，更是民意對國民黨不滿激發出來，屬於自發性，國民黨不用藉機施壓。

張茂楠表示，已進入連署倒數階段，民進黨站在協助立場，希望罷免連署盡快達標，希望透過持續舉辦擺攤，做最後衝刺，國民黨近日藉由關稅問題要求暫停大罷免，但這是兩件事，對美的談判政府不會停止，罷免也不會停止，因為這是攸關台灣未來行政、國安體系運作。

張茂楠批評，國民黨藉機對民進黨、公民團體施壓，可惜搞錯方向「早知如此，何必當初。」罷免藍委民團都是自發性，對國民黨不滿而激發出來，絕對不是吃飽沒事幹，相信未來立法院能否恢復正常、走入正軌，新的民意會告訴大家如何走下去。

不過北市目前兩位綠委吳沛憶、吳思瑤連署也通過同樣進入第二階段，兩罷團今也赴中選會領表。張茂楠表示，「雙吳」罷免是國民黨無意義反制動作是「惡罷」，兩位綠委在立院表現優異，接下來不管是黨部、公職、議員都會團結抵抗，並協助將他們績效都能讓市民看見瞭解，那好的立委繼續在國會發聲，也會有聲援活動，不會讓兩人孤單。

面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民黨呼籲執政黨停止罷免行動，民進黨北市黨部主委張茂楠嗆，談判與罷免是兩件事，罷免攸關國家未來運作，國民黨不用藉機施壓。記者洪子凱／攝影
面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民黨呼籲執政黨停止罷免行動，民進黨北市黨部主委張茂楠嗆，談判與罷免是兩件事，罷免攸關國家未來運作，國民黨不用藉機施壓。記者洪子凱／攝影

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