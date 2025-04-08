川普祭重稅綠續催大罷免 民進黨部嗆：攸關國家運作

大罷免陸續進入二階段，部分連署進入倒數，民進黨北市黨部今赴濱江市場宣傳連署，面對近日美國宣布對台課徵32％對等關稅，國民黨呼籲執政黨停止罷免行動，黨部主委張茂楠嗆，談判與罷免是兩件事，賴政府已籌組談判小組將與美展開對話，但罷免攸關國家未來運作，更是民意對國民黨不滿激發出來，屬於自發性，國民黨不用藉機施壓。

張茂楠表示，已進入連署倒數階段，民進黨站在協助立場，希望罷免連署盡快達標，希望透過持續舉辦擺攤，做最後衝刺，國民黨近日藉由關稅問題要求暫停大罷免，但這是兩件事，對美的談判政府不會停止，罷免也不會停止，因為這是攸關台灣未來行政、國安體系運作。

張茂楠批評，國民黨藉機對民進黨、公民團體施壓，可惜搞錯方向「早知如此，何必當初。」罷免藍委民團都是自發性，對國民黨不滿而激發出來，絕對不是吃飽沒事幹，相信未來立法院能否恢復正常、走入正軌，新的民意會告訴大家如何走下去。